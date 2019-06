Netflix est reconnu comme faisant la promotion de la diversité dans ses émissions et films et cela inclut bien sûr la communauté LGBTQ+.

Pour célébrer le mois de la Fierté gaie, qui se déroule tout le mois de juin aux États-Unis, Netflix a réuni ses vedettes LGBTQ+ pour parler de leurs expériences.

Les célébrités parlent de leur coming out et de la façon dont ils réussissent à se sentir en position de force malgré leur identité parfois marginalisée au sein de la société actuelle.

Voici ce que les stars avaient à dire:

Le Fab 5 de Queer Eye

Les 5 gars de Queer Eye sont tous plus parfaits les uns que les autres. Bobby dit qu’il faut persévérer, Jonathan nous rappelle que les sentiments négatifs finissent tous par passer, Tan insiste sur l’importance de se trouver une communauté où l'on se sent bien.

Laverne Cox de Orange is the New Black

«Dans la solidarité, il y a de la force», est le message de Laverne Cox, l’une des actrices trans les plus connues.

Shannon Purser de Stranger Things et Sierra Burgess is a Loser

Shannon avoue qu’elle sentait qu’elle ne pouvait pas être à 100% elle-même avant de dire ouvertement qu’elle était bisexuelle.

Liv Hewson de Santa Clarita Diet

La force de Liv, qui est non-binaire, est de ne pas laisser la peur prendre toute la place.

Bex Taylor-Klaus de Dumplin’

Bex, qui est non-binaire, explique que si les gens ne nous laissent pas être nous-mêmes, on peut reprendre le pouvoir sur la situation en étant authentique.

Brianna Hildebrand de Deadpool et la série Trinkets

Brianna, qui est homosexuelle, avoue que son coming out a été difficile et que plusieurs personnes de sa famille ont cessé de lui parler. Aujourd’hui, sa force lui vient de son amour propre.

D'ailleurs, le rôle de Brianna dans la série Deadpool est le premier personnage ouvertement gai dans un film de superhéros!

Ian Alexander de The OA

Ian est un homme trans et il explique qu’il s’est fait dire par ses proches qu’il était trop féminin pour être un homme, ce qui a été très dur pour lui.

Quintessa Swindell de la série Trinkets

Depuis qu’iel a fait son coming out en tant que non-binaire, Quintessa ne veut plus jamais devoir expliquer ou excuser qui iel est.

Brigette Lundy-Payne de Atypical

Brigette, qui s’identifie comme étant queer, rappelle à tous ceux qui font partie de la communauté qu’ils sont tous parfaits comme ils sont.

Josie Totah de Spider-Man: Homecoming

Josie, une femme trans, a un message puissant: l’amour est la plus grande force au monde et elle est présente dans la communauté LGBTQ+.

On aperçoit aussi Nik Dodani de Atypical, Isis King de When They See Us, Ryan O'Connell de Special et Bob the Drag Queen de Ru Paul’s Drag Race!

Pour la vidéo complète, c'est par ici: