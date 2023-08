Des accusations déposées contre cette chanteuse populaire et vous ne devinerez jamais de qui il s'agit

NBC News rapporte que trois anciennes danseuses ayant travaillé avec Lizzo lors de la tournée Big Grrrl Tour, ont déposé une plainte à la Cour supérieure de Los Angeles, alléguant que la chanteuse les avait harcelées sexuellement et avait créé un environnement de travail hostile. Selon les plaignantes, Lizzo aurait même incité l'une d'entre elles à toucher une danseuse nue lors d'une soirée arrosée à Amsterdam.

Les danseuses déclarent également que Lizzo, qui prône la positivité corporelle et la diversité, aurait critiqué la prise de poids d'une danseuse, l'aurait réprimandée et licenciée après qu'elle ait enregistré une réunion pour des raisons de santé.

Le cabinet d'avocats représentant les plaignantes a transmis les détails de la plainte à NBC News. La plainte mentionne également des accusations contre le capitaine de l'équipe de danse de Lizzo, Shirlene Quigley.

Les allégations contre Quigley incluent des propos négatifs sur les relations sexuelles avant le mariage, des fantasmes sexuels obscènes, des simulations de rapports sexuels oraux et des discussions publiques sur la virginité d'une des plaignantes, soulevant des préoccupations sur le comportement au sein de l'équipe de danse.

Il n'a pas été confirmé si Lizzo était au courant des allégations concernant Quigley, mais les plaignantes estiment que la chanteuse de About Damn Time était consciente des plaintes à son sujet, selon les dires de leur avocat, Ron Zambrano.

«La nature stupéfiante de la façon dont Lizzo et son équipe de direction ont traité leurs artistes, semble aller à l'encontre de tout ce que Lizzo défend publiquement, alors qu'en privé, elle fait peser sur ses danseurs des contraintes de poids et les rabaisse d'une façon qui est non seulement illégale, mais absolument démoralisante», a déclaré M. Zambrano dans un communiqué.

À ce jour, le camp de Lizzo n'a pas encore réagi à l'affaire.

