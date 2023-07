Découvrez quels signes astrologiques sont les pires partenaires de voyage

Qui dit voyage entre amis, dit plaisir garanti. Toutefois, il est important de choisir judicieusement notre partenaire d’aventures, car les personnes sous certains signes astrologiques spécifiques peuvent s’avérer plus compliquées en vacances.

Lorsque vient le temps de planifier un congé en groupe, il faut inévitablement se munir de patience. Il est également important de faire preuve d’adaptation et de concession pour répondre aux envies de chacun.

Passant des préparatifs parfois plus stressants des vacances comme les discussions du budget, l’achat du billet d’avion, la planification des déplacements, la préparation des bagages jusqu’au voyage lui-même, une fois rendu à destination, il se peut qu’il y ait quelques petits accrochages.

Voici avec quels signes astrologiques vous pourriez avoir des frictions en vacances:

1. Lion

Signe de feu, le Lion a une idée bien établie de ses vacances de rêve. Toutefois, il n’en fait pas toujours mention à ses compagnons de voyage... Rendu à destination, il a besoin d’être sous les projecteurs, de sortir faire la fête et de manger dans tous les meilleurs restaurants. Donc, celui-ci fait à sa tête et passe ses envies en priorité, sans questionner celles du groupe.

2. Vierge

Soucieuse des moindres détails, la Vierge a tout planifié le voyage et elle a de la misère à décrocher. Organisée comme à son habitude, elle impose un rythme qui roule assez vite aux personnes autour d’elle, sans trop s’en rendre compte. Et si un imprévu fait déroger le programme, ce changement risque de ne pas lui plaire! Ses camarades n’ont qu’un seul besoin: relaxer. Un conflit peut donc s’installer entre la personne sous ce signe et ses amis.

3. Bélier

Plutôt compliqué à gérer en vacances, le Bélier souhaite que tout se déroule comme il le veut. Reconnu pour sa tête de cochon, il fera tout en son pouvoir pour que les plans changent à son avantage, en proposant des alternatives qui ont l’air plus amusantes. Flammèches assurées si le Bélier et la Vierge voyagent ensemble!

4. Capricorne

Ayant sa petite carapace, le Capricorne a tendance à s’effacer du groupe et à ne pas suivre ses partenaires dans toutes les activités. Avant de partir en voyage avec quelqu’un sous ce signe, il faut se demander si cela nous convient d’avoir des moments plutôt solitaires, car cette personne aime se retrouver seule.

5. Verseau

De tempérament très indépendant, le Verseau garde sa petite routine matinale en voyage. Cette personne va faire son yoga, va prendre une marche et va chercher son café sans imposer quoi que ce soit à personne. Par contre, elle peut s’éclipser, et bonne chance pour partir à sa recherche! Cela peut être un facteur stressant pour les personnes qui la côtoient.

Vous voilà avertis!

