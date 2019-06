Découvrez LA tendance ongle de l'été: le vert lime

Cet été, le néon sera partout, et cela comprend aussi sur nos ongles!

Le néon, c'est une catégorie de couleurs assez large. La tendance manucure cet été est vraiment au vert lime.

On l'a vu et revu dans les différents festivals de musique comme Coachella, ou Metro Metro, et cela va continuer tout l'été!

Pour vous inspirer, voici quelques célébrités qui arborent la tendance:

Claudia Tihan

Faite par Le Manoir, cette manucure française réinventée utilise le vert lime comme un accent au bout des ongles.

Rihanna

La chanteuse est allée à fond dans la tendance avec de longs ongles pointus et un vert très voyant.

Kathleen Lights

Pour sa manucure, la Youtubeuse y est allée avec une inspiration néon.

Cindy Cournoyer

Un peu comme Rihanna, mais en plus pâle, Cindy a elle aussi porté la tendance à l’occasion du festival Metro Metro.

Imaan Hamman

La mannequin a opté pour des bouts d’ongles d’un vert lime à paillettes.