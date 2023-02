De rares selfies sans maquillage pour Selena Gomez

La chanteuse a publié sur Instagram de sublimes photos sans maquillage avec ses cheveux à leur état naturel.

En légende de la suite de trois photos, Selena écrit simplement «Moi». Elle est sublime!

Selena est sans artifice ni filtre. L'entrepreneure derrière Rare Beauty n'a pas non plus effacé un bouton au haut de sa lèvre et cette transparence est acclamée par ses fans.

À l'inverse de certaines stars qui ne publient aucune photo sans retouche, Selena assume pleinement son corps. Souvent, elle aborde ses complexes sans tabou et prend les devants pour clouer le bec à ses détracteurs qui commentent son physique.

Au début de 2023 lors d'un direct Instagram suite à la cérémonie des Golden Globes, Selena a d'ailleurs dit « Je suis un peu grosse ces temps-ci parce que j'ai profité du temps des fêtes, mais on s'en fiche! ».

À l'été 2022, l'actrice de Only murders in the building a mis en ligne une vidéo TikTok en réplique à une dame qui lui a écrit de rentrer son ventre. Selena a répondu que « Les vrais ventres reviennent à la mode, ok?».

Les messages d'acceptation de soi de Selena Gomez sont acclamé par les fans. La jeune femme ne se laisse pas intimider facilement.

