Pourquoi tout le monde s’arrache cette crème teintée à prix (vraiment) mini

L’arrivée du beau temps nous pousse à changer nos habitudes beauté et, heureusement, on n’a pas besoin de briser son cochon pour obtenir un teint frais et glowy. Aussi populaire sur Amazon que sur TikTok, cette crème hydratante teintée pour le visage séduit par sa qualité, mais aussi par son prix. Sur TikTok, les beauty addicts se l’arrachent!

Véritable produit hybride qui se retrouve dans presque toutes les trousses de beauté, la crème teintée magnifie le teint tout en hydratant la peau, la rendant ainsi lumineuse et unifiée.

Cet allié beauté est proposé par plusieurs marques, mais l’une d’entre elles fait vraiment fureur: la Tinted Hydrator de Wet n Wild.

Via Amazon

Voile hydratant teinté Tinted Hydrator de Wet n Wild, 9$ chez Amazon

Totalisant près de 100 millions de vues sur TikTok, cet hydratant teinté est carrément un incontournable.

Formulé à base de deux ingrédients vedettes de l’hydratation, soit l’acide hyaluronique et le squalane végétal, le Tinted Hydrator retient l’humidité et prévient la perte d’eau de la peau tout au long de la journée.

via amazon

Aimé pour sa couvrance moyenne et modulable et sa texture gel au rendu semi-mat, ce produit chouchou permet d’obtenir un résultat sur mesure, tout en camouflant les imperfections et en apportant lumière et réflexion à la peau. Offert en 12 teintes, de claire à foncée, le Tinted Hydrator a de quoi plaire à toutes et à tous.

via amazon

À se procurer juste ici, au prix mini de 9$, chez Amazon!

