[VIDÉO] Fabienne Laferrière et Denis, alias Doudou, se prêtent au jeu du Couple Challenge

La créatrice de contenu Fabienne Laferrière et Denis, alias Doudou, ont gagné le coeur du public québécois avec leurs adorables vidéos sur TikTok, mais se connaissent-ils vraiment?

• À lire aussi: 9 choses à savoir sur Fabienne Laferrière, l'étoile montante de TikTok

Fabienne et Doudou font beaucoup jaser sur la Toile à cause de leur différence d'âge, mais leur complicité est indéniable. Ils ont testé leur connexion grâce à notre Couple Challenge.

On en apprend plus sur leur premier rendez-vous galant, le crush célébrité surprenant de Denis, et plus encore. Suivez Fabienne et Denis sur les réseaux sociaux et dans leur tout nouveau balado, Les Complices.

Voyez leur chimie dans cette comique et adorable vidéo ci-dessus.

