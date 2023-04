Cette coupe courte tendance du printemps donnera du volume aux cheveux fins

Le printemps nous inspire toujours avec son renouveau. Si tu as envie de changement, il n’y a rien de plus satisfaisant qu’une nouvelle tête. Dis «adieu» aux cheveux fins et «bonjour» au volume avec cette coupe courte tendance à adopter dès maintenant!

Les coupes courtes sont en vogue depuis un moment déjà, adorées pour leur côté pratique et stylé. On s’amuse à oser avec les différentes déclinaisons de cheveux courts: on déjà connaît bien le «bob», le «shag» et la «pixie». C’est au tour d’une petite nouvelle à gagner en popularité: la coupe «wixie», où le volume est à l'honneur!

La coupe wixie est considérée comme la cousine de la pixie, comme elle reprend plusieurs éléments de cette dernière. On associe la coupe pixie au style court sur les côtés ainsi qu’à l’arrière, tout en gardant de la longueur à l’avant.

On distingue la wixie par ses mèches plus longues à l’arrière, soit le contraire de sa cousine! On adopte les franges dégradées à l’avant et aux côtés. Cette combinaison permet un maximum de volume.

Certaines personnes poussent la tendance jusqu’au bout et passent un coup de ciseaux à l’avant, pour un effet court au front.

La coupe wixie est idéale pour transformer ta chevelure actuelle en une crinière de lion, grâce à ses différents étages. L’effet texturé trompe-l’oeil te fera oublier la finesse de tes cheveux d’avant!

Cette coupe courte et légère est LA tendance du printemps! Sur toutes les textures capillaires, qu'elles soient bouclées ou lisses, elles créent une tête pleine de mouvements. Il est cependant nécessaire d’entretenir la coupe wixie, pour ne pas avoir l’air décoiffée: le gel en petite quantité est la solution pour maîtriser les mèches plus rebelles.

Pour une allure de girl boss, il suffit de lécher sa chevelure complètement vers l'arrière et le tour est joué! Une astuce pour un look plus chic à garder en tête.

Plusieurs adoptent la coupe wixie pour son volume, sa facilité d’entretien et l'effet cool girl indéniable qu'elle confère à celle qui la porte.

Pour obtenir une tignasse volumineuse, il n’y a plus de secrets: la wixie est LA coupe du printemps qui saura rehausser tes cheveux fins. Un look à adopter dès maintenant!

