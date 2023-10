Alex Mentink a exposé son côté de la médaille sur ses liens avec son ex célèbre, Alicia Moffet, en entrevue de podcast.

Alex Menthink et Alicia Moffet ont été en couple pendant près de quatre ans avant d'annoncer leur séparation le 21 décembre 2021. Ensemble, ils sont parents de Billie Lou, 4 ans, et ils se partagent la garde de la petite. Alicia est présentement en Andalousie avec son conjoint des dernières années, Frédérick Robichaud, puisque le couple anime la présente saison de la téléréalité Occupation Double.

Plusieurs curieux espèrent voir débarquer Alex dans l'aventure espagnole en tant que célibataire tentant de trouver l'amour, mais Alex avait d'autres plans. Celui-ci est le premier invité du Sans Rancune Podcast, animé par Simon Wadell et Ben Smith, et Alex a fait des confidences plutôt percutantes sur sa relation passée et présente avec la mère de sa fille.

Deux premiers extraits étaient mis en ligne pour savoir à quoi s'attendre, et les abonnés Patreon du podcast ont enfin pu écouter l'épisode en entier.

En introduction, on apprend bien des secrets ayant mené à la diffusion de l'épisode. On sait maintenant que c'est Alex lui-même qui a contacté les membres du podcast pour y participer, prêt à se révéler dans toute sa personnalité. On apprend aussi qu'une mise en demeure a été envoyée au podcast par les avocats d'Alicia qui indiquaient que l'épisode ne devait pas être rendu public. L'épisode est toutefois maintenant disponible sur YouTube.

Les questions croustillantes posées ont eu des réponses bien tranchées de la part d'Alex, certains auditeurs allant jusqu'à utiliser la bonne vieille expression québécoise «laver son linge sale en famille». On vous présente les révélations les plus choquantes.

Voici 11 confessions choc d'Alex Mentink sur sa relation avec Alicia Moffet au Sans Rancune Podcast.

1. Il aimerait montrer plus aisément le visage de sa fille et la situation les a menés en cour

On sait qu'avec le temps, Alicia a cessé d'exposer sa fille sur les réseaux sociaux puisqu'elle voulait éviter des commentaires déplacés et inappropriés d'individus sur les réseaux sociaux, et elle l'a expliqué plus d'une fois à ses abonnés. Toutefois, Alex n'a pas la même vision des choses par rapport à cette exposition puisque cette visibilité avec Billie Lou lui donne plus d'opportunités, dont un voyage passé à Hawaii entre père et fille. La situation a pris une telle ampleur qu'ils ont eu affaire à la justice et une juge a interdit à Alex de montrer le visage de Billie Lou dans un contexte où Billie est reconnaissable ou dans une publicité.

2. Il ne suit pas Alicia sur les réseaux sociaux

«Je n'avais pas envie de me comparer», a-t-il lancé à ce sujet. Pour lui, c'est une manière de se permettre de faire les choses dont il a envie, dont des activités avec sa fille, sans sentir toute cette pression sociale.

3. Alex se sent contrôlé sur l'image que le public a de lui

En abordant la question de contrôle sur les comportements futurs possibles de Billie Lou, Alex indique: «Le contrôle n'est pas sur Billie en ce moment parce qu'elle a 4 ans. Le contrôle est sur moi. C'est l'affaire qui me déplore avec ma relation avec Alicia... Dans le fond t'essaies de contrôler ma vie comme si j'étais peut-être un mauvais père ou comme si j'étais peut-être quelqu'un qui avait de mauvaises intentions ou qui ne le faisait pas pour les bonnes raisons.». Alex ajoute qu'il aurait aimé avoir la même confiance qu'il accorde à Alicia sur l'éducation de leur fille.

4. C'est Alex qui a demandé à Alicia de faire une annonce publique lors de leur rupture

La fin de la relation a été rendue publique le 21 décembre 2021 et Alex précise que la rupture datait d'une journée ou deux auparavant. Il précise également que c'est Alicia qui a initié la rupture. «La façon que je me suis fait annoncer ça, je me suis fait annoncer que c'était fini pis qu'il y avait, je ne sais pas où est-ce qu'elle était rendue dans sa relation avec son nouveau copain, mais moi je me suis fait annoncer qu'il n'y avait aucune façon de retour, que c'était 100% fini, qu'elle avait déjà de quoi d'autre qui était entamé.

5. Il préfèrerait rester dans une relation qui ne fonctionne pas pour essayer d'élever ses enfants

Il a indiqué que pour que les enfants soient dans un milieu familial où ils n'ont pas besoin de se déplacer, il préfèrerait rester avec la mère de ses enfants, même si le couple ne s'aime plus. Il n'en veut toutefois pas à Alicia d'avoir fait le choix de le quitter et ne lui souhaite que du bonheur. Il dit toutefois qu'il «n'aurait jamais fait un choix comme ça dans sa vie», faisant également référence à l'absence de son propre père.

6. Il n'a aucune relation avec Frédérick

Ils se sont croisés une fois, mais ils n'ont pas de contact du tout. Il n'y a toutefois pas de jalousie et Alex a souvent entendu dire que Fred est une bonne personne et un bon beau-père pour sa fille. Alex n'a toutefois pas «un respect pour la personne».

7. Il a appris en même temps que le public qu'Alicia s'envolait pour l'Espagne

Le public était particulièrement emballé d'apprendre qu'Alicia devenait co-animatrice de la téléréalité Occupation Double Andalousie avec Frédérick Robichaud. Alex était dans un tout autre état alors qu'il recevait la nouvelle au même moment que le Québec en entier, à Hawaii avec Billie. Pour lui, après réflexion, il recevait un coup de massue par rapport à la garde partagée de leur fille. Il a aussi appris par la suite que quelques personnes, dont la famille de Frédérick Robichaud, avaient su la nouvelle avant tout le monde. «La raison pourquoi c'est arrivé ainsi, c'est qu'ils, la prod ou Ali, ne faisaient pas confiance, de ce qu'elle a dit en cour, sous serment alors ça doit être vrai, la prod a décidé qu'il ne fallait pas que je le sache.»

8. Il en veut beaucoup à la personne derrière ce secret

Il «ne lui ferait rien de physique», mais Alex imagine que la tête décisionnelle derrière le secret de l'animation, et donc du départ d'Alicia pendant trois mois, «ne doit pas avoir d'enfant pour prendre une décision comme ça». Alex ne se gênerait également pas pour envoyer promener cette personne qui a apparemment imposé cette situation.

9. Billie Lou fait le voyage entre le Canada et L'Espagne aux deux semaines

Pour continuer la garde partagée équitablement, Billie Lou, la fillette, passe 15 jours en Andalousie et 15 jours au Québec, en alternance. Il y a 6 heures de différence entre les deux fuseaux horaires.

10. Non, il ne serait pas une twist d'Occupation Double

Cela n'est pas quelque chose qui l'intéresse, même sans Alicia et Fred à l'animation.

11. Ce qu'il veut que le public retienne

Alex sentait qu'il y avait certaines décisions au fil du temps qui lui donnaient une image plutôt négative, et il désire simplement que le public ne le voie pas comme le méchant de l'histoire. Il désire être vu comme quelqu'un qui veut être heureux et qui priorise Billie Lou avant tout. Son passage en studio était une manière de se protéger.

