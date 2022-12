Voici comment transformer vos photos à l'aide de l'intelligence artificielle comme vos influenceurs favoris

On voit depuis quelque temps des influenceurs et des célébrités être transformés en oeuvres d'art grâce à une application et voici laquelle.

De Cam Grande Brune à Tommy Dorfman, chaque personne se voit transformée en avatars qui semblent tout droit sortir de jeux vidéo ou des mains d'un artiste digital. Le mouvement est d'ailleurs particulièrement populaire sur les plateformes Instagram et TikTok et clairement, ça donne le goût d'essayer.

C'est l'application d'intelligence artificielle Lensa, par Prisma, qui est derrière ces images.

Qu'est-ce que l'application Lensa?

L'application est utilisée par des milliers d'utilisateurs à travers le monde, célébrités incluses. En un mois avec la nouvelle option Magic Avatar, c'est plus d'1,6 million de téléchargements de Lensa qui ont été effectués pour embarquer dans le mouvement. Pourtant, celle-ci a été créée en 2018. L'application Lensa n'est pas uniquement faite pour se transformer en personnage, elle est aussi utilisée pour les modifications photos ainsi que du montage.

Vous pouvez avoir un essai gratuit ou payer le montant d'un abonnement, et ainsi créer vous aussi les avatars qui sont partagés sur les réseaux sociaux en grand nombre. Pour s'y faire, il vous faudra télécharger sur l'application une série de photos en gros plan ou de profil, pour bien déterminer vos traits. Par la suite, un algorithme combine vos photos et des fonds d'écran fantaisistes

Même si les images créées par intelligence artificielle sont loin d'être toutes réussies, plusieurs affirment avoir eu des heures de plaisir à se découvrir en oeuvres d'art et en personnages sortis d'autres époques.

À vous de jouer!

