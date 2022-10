Voici 10 conseils pour se remettre d'une rupture amicale

Les amitiés, contrairement à ce qu'on aime penser, peuvent prendre fin plus vite que prévu et abruptement. Malheureusement, ça peut faire mal.

• À lire aussi: Claudie Mercier dévoile ses astuces pour se faire des amis au secondaire

• À lire aussi: Selon la science, voici après combien de temps d’amitié une personne devient votre BFF

On s'imagine avoir une nouvelle amie pour la vie ou avoir un nouveau copain avec qui passer nos samedis. Quand tout ça se termine, on peut se sentir vide et se poser beaucoup de questions. Les ruptures amicales peuvent être douloureuses, parfois plus que des relations amoureuses.

La rupture amicale est un deuil. On passe par plusieurs étapes à essayer de comprendre pourquoi une personne n'est plus dans notre vie et à finir par accepter que les choses changent. Se donner l'espace et le temps pour vivre la rupture amicale est nécessaire, que ce soit vous qui mettiez un terme à une amitié ou le contraire. Dans tous les cas, il y a des solutions pour affronter la situation.

Voici 10 astuces pour se remettre d'une rupture amicale.

1) Prendre du temps pour soi

S'accorder des moments de self-care peut faire un grand bien. On s'accorde la bienveillance qu'on donne habituellement à son entourage et on fait des activités qui nous font plaisir. Bain, nourriture qu'on aime, activités qui nous font tripper, moments en pleine nature, sport, le temps pour soi est primordial pour chasser ou apaiser les mauvaises pensées.

2) Arriver à une conclusion commune

Une rupture amicale peut parfois se faire sans réelle explication, avec quelqu'un qui du jour au lendemain ne donne plus de nouvelles. Toutefois, certaines ruptures amicales peuvent se faire plus en douceur si les deux partis sont prêts à faire leur part, dans le calme. Une discussion au téléphone ou autour d'un café peut aider à comprendre les raisons de l'éloignement et mettre un terme à une amitié, même si ça fait mal. La possibilité d'une conclusion pourra vous aider à accepter la situation. Si une discussion posée n'est pas possible, rien ne sert de courir après une fin. Ça pourrait plutôt envenimer les choses.

3) Se donner de nouveaux objectifs

Se concentrer sur quelque chose de nouveau peut être bénéfique. Intégrer une équipe de sport, s'inscrire à un nouveau cours, entamer un projet que vous mettiez sur pause ou encore planifier un voyage permettra à votre tête de ne pas trop retourner la situation de fin d'amitié dans tous les sens et rester seul avec ses pensées. Rester occupé détournera habilement votre esprit. Attention toutefois de ne pas vous étourdir!

4) Rencontrer de nouvelles personnes

Sans tomber dans le piège de vouloir trouver quelqu'un pour remplacer l'amitié perdue, aller vers de nouvelles personnes peut faire du bien. Apprendre à connaître des gens, dans le contexte d'une activité ou de bénévolat, par exemple, donnera une bouffée d'air frais à vos pensées. En plus de trouver des gens qui ont un intérêt commun avec vous, peut-être en découvrirez-vous plus sur vous-même en développant de nouveaux liens.

5) Parler à un proche

Malgré que vous vous sentiez seul, de la famille, votre amoureux.se ou d'autres amis à vous peuvent être de bonnes épaules sur lesquelles se poser. Parler de votre rupture amicale à des gens en qui vous avez confiance peut faire du bien. Avant de vous confier, signalez à vos proches si vous avez simplement envie d'une oreille attentive ou si vous désirez des conseils et des solutions. Parfois, on a simplement envie de vider son sac.

6) Faire le ménage de ses réseaux sociaux

À l'ère des réseaux sociaux, on a souvent été témoins de gens qui ont supprimé des photos de couple à la suite d'une rupture et qui ont bloqué une personne de l'accès à leurs profils. En amitié, on peut faire la même chose pour se libérer l'esprit. Évitez de vous faire souffrir inutilement. Les boutons «Ne plus suivre», «Ne plus être identifié» et «Bloquer» existent pour s'éviter de plonger constamment dans de mauvaises pensées.

7) Établir ses limites avec les amis communs

Parfois, les peines d'amitié surviennent au sein d'une gang. Deux personnes peuvent ne plus avoir des valeurs et caractères qui s'accordent sans qu'un groupe entier soit affecté. Si vous désirez continuer de voir certaines personnes qui sont des amis communs avec votre ancien ami, établissez les lignes que vous ne voulez pas traverser. Vous pourriez par exemple demander de ne pas être invités aux mêmes soirées, éviter de parler de l'un en présence de l'autre, etc. Respecter vos limites vous aidera à mieux digérer la situation.

8) Lire sur le sujet

En peine d'amitié, on peut se sentir seule et confuse. En réalité, la majorité des gens vivront des ruptures amicales au cours de leur vie. Parfois on peut vite s'en remettre, parfois ça peut prendre du temps, et les deux possibilités sont correctes. Si vous avez l'impression d'être seule dans un tel changement, vous découvrirez bien assez vite qu'au contraire, les fins d'amitié sont communes. Ça aide de chercher des témoignages sur le sujet et de découvrir comment les autres ont vécu leur tristesse. Internet étant une caverne d'Alibaba, vous pourrez trouver différents forums, billets de blogue et vidéos où les gens se confient sur les ruptures amicales. Quelques livres en parlent aussi.

9) Mettre la situation en mots

Vous aussi pourriez laisser sur papier ou dans un document votre ressenti sur le sujet. Que ce soit pour rager, pour vous vider le coeur ou pour décortiquer votre rupture amicale, écrire peut faire tellement de bien! Votre rédaction peut prendre la forme d'une lettre à cette ancienne amie que vous n'enverrez jamais ou encore la forme d'un récit, un journal intime ou un poème. Tous les moyens sont bons pour vous libérer un peu la tête.

10) Apprendre quelque chose de la situation

Après la tristesse, la colère et le questionnement viendra l'acceptation de la situation. Accepter que l'amitié ne convenait plus et encore mieux, se donner la possibilité d'avancer. Une amitié qui n'est plus peut être une occasion d'en apprendre sur soi et sur ce qui ne fonctionnait pas. Le pas de recul que vous aurez sur cette ancienne amitié vous permettra de voir que les choses sont mieux ainsi.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s