Comment protéger ses cheveux du soleil en été

Le soleil fait tellement de bien au moral et au teint qu'on en oublie parfois qu'il est particulièrement puissant. Voici des astuces pour protéger ses cheveux des rayons.

• À lire aussi: 6 astuces pour protéger vos cheveux du chlore et de l'eau salée

À dose modérée, le soleil a des effets bénéfiques sur la chevelure. En été, grâce aux rayons UV, les cheveux acquièrent des reflets naturels, aident plus efficacement à la production de vitamine D et poussent plus rapidement. Mais attention! Avec exposition calculée seulement.

Si on ne pense pas à protéger nos cheveux adéquatement du soleil en été, les conséquences peuvent être désagréables. Comme pour la peau, les cheveux trop exposés finiront par nous jouer des tours.

Les résultats peuvent aller d'un cuir chevelu asséché, modifiant le pH et créant des pellicules, à une mauvaise régulation du sébum, qui peut causer une dégradation des racines et ainsi faire tomber plus de cheveux qu'à la normale.

Expliqué ainsi, ça peut faire peur. Mais sachez que de la prévention et des bons gestes existent.

1. Porter un couvre-chef

Un chapeau de paille, une casquette, un bucket hat... Les chapeaux ne font pas que compléter votre style, ils sont aussi parfaits pour vous protéger des rayons chauds du soleil en été.

• À lire aussi: 15 chapeaux tendances pour se protéger la tête cet été

2. Appliquer des produits protecteurs avant exposition

Un peu comme une crème solaire, certains produits capillaires offrent une protection contre les rayons nocifs. Ceux-ci protègeront votre cuir chevelu d'un éventuel coup de soleil et éviteront à vos cheveux d'y passer aussi.

3. Préparer nos cheveux dès le shampoing

Les différentes saisons demandent différents soins. Ça vaut aussi pour vos cheveux. En été, un shampoing hydratant fortifiant peut aider à rééquilibrer les tignasses asséchées. On pense également à aire régulièrement un masque capillaire pour nourrir les cheveux en profondeur.

4. Une chevelure attachée

Tresses, queue de cheval et chignons peuvent protéger les cheveux puisque ceux-ci seront moins en éventail, susceptibles à être atteints par le soleil. C'est une bonne excuse pour tenter de nouvelles coiffures.

5. L'hydratation

La clé, autant pour la santé que pour l'apparence, boire beaucoup d'eau. S'hydrater aide à éviter les effets asséchant du soleil.

6. Appliquer une huile végétale

Certaines huiles ont naturellement tendance à protéger les cheveux du soleil, en appliquer sur la chevelure avant de s'exposer peut être bénéfique et créer une barrière de protection. On peut aussi appliquer son huile le soir avant de se coucher pour l'effet de profondeur.

4 produits coups de coeur pour protéger vos cheveux du soleil.

1. Shampoing Bain Après-Soleil de Kérastase, 47$ en ligne

Courtoisie

Acheter ici

2. Brume protection et prévention de Moroccanoil, 34$ chez Sephora

Courtoisie

Acheter ici

3. Huile lactée capillaire protectrice hydratante de Nuxe, 52,47$ sur Amazon

Courtoisie

Acheter ici

4. Bruine d'huile légère Nourit et hydrate + Lait de coco de Maui Moisture, en solde à 9$ en pharmacie

Courtoisie

Acheter ici

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s