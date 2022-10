Le coiffeur des stars Marcus Villeneuve partage ses secrets pour des cheveux colorés en santé

Une couleur éclatée est un pensez-y-bien. C’est ce que répète le coiffeur des vedettes québécoises, Marcus Villeneuve, du salon Chez Marcus, à Québec. Nous nous sommes entretenus avec lui pour les bons conseils à appliquer lorsqu’on veut franchir le pas.

On est plusieurs à avoir craqué pour la coloration lilas de Pézie Beaudin. Mais comment obtient-elle une couleur aussi vive? Quels conseils capillaires doit-on suivre pour un résultat aussi épatant et surtout durable? Le coiffeur réputé de Québec a répondu à nos questions.

Marcus indique d'ailleurs que lui-même ne fait pas beaucoup de colorations éclatées. Il tente des couleurs avec Pézie puisqu'il sait qu'elle apporte des soins assidus à sa chevelure. Dans son salon de coiffure de Québec, il fait confiance, entre autres, à Cynthia Couture experte en colorations extravagantes.

Voici tout ce que vous devez savoir à propos des colorations éclatées.

1. Comment procédez-vous en salon pour préserver la santé de la chevelure d'un.e client.e qui change souvent sa couleur et opte pour des teintes éclatées?

Tout d'abord, il est important de parler avec la cliente. « Il faut aborder la routine capillaire qui est faite habituellement, à savoir quels types de produits le.a client.e utilise et quels soins sont amenés au quotidien à la chevelure. Une coloration éclatée demande des gestes précis pour garder une couleur vive et plusieurs clients ne sont peut-être pas si prêts à avoir une routine aussi prenante. », indique Marcus.

« On doit aussi discuter de l'historique de coloration des cheveux. Un cheveu qui a subi plusieurs changements et applications de produits ne répondra peut-être pas aussi bien et sera plus difficile à garder en santé avec l'application d'une couleur vive. » On dit TOUT à notre coiffeur; colorations maison, décolorations, changements en salon, etc. afin de donner une meilleure chance à la chevelure et au processus de coloration. Comme il faut décolorer presque au maximum les cheveux pour une couleur éclatée, il faut avoir une bonne idée de la personne qui est sur la chaise.

2. Quels sont les conseils que tu donnes à ce type de client.e pour entretenir leur chevelure à la maison?

Marcus indique que « La porosité du cheveu est activée au maximum, donc la couleur doit être entretenue régulièrement pour rester vive. À la maison, il faut poser la couleur avec la teinture conseillée en salon pour qu'elle garde son intensité », sinon, la coloration s'affadit. Il faut également utiliser les produits conseillés par le coiffeur pour ne pas compromettre la santé du cheveu et la couleur.

« On évite les produits de pharmacie » conseille le coiffeur. Ce qui est impératif à retenir de l'entretien, c'est qu'une routine bien suivie est primordiale pour conserver une couleur de rêve.

3. As-tu un (ou plusieurs!) produit chouchou pour ceux et celles qui ont de la couleur dans les cheveux?

Si on tient à ce que la coloration perdure, on se tourne vers les produits conseillés par notre coiffeur, qui a l'expérience et les connaissances pour bien conseiller. « Les produits de marque Joico, la "boule Revlon" Nutri Color et les tubes de coloration de salon vont pouvoir garder la chevelure saine et la coloration plus vive. ».

On retrouve ces produits dans les boutiques spécialisées en coiffure. Marcus l'a répété durant l'entrevue, on devrait toujours prioriser les soins conseillés par l'artiste coloriste plutôt que de se tourner vers les produits de grande surface.

4. Est-ce qu’il faut prendre des pauses entre les colorations?

« Tout dépendra du look pour lequel on veut opter. Étant donné la décoloration du cheveu, un look avec la repousse naturelle plus foncée peut donner un bel effet. Un entretien de couleur vive devrait se faire aux trois mois environ en salon. » En résumé, un.e client.e qui voudra changer de couleur devra être patient.e et laisser passer un peu plus de temps entre deux couleurs vives.

5. Qu'est-ce qu'un.e client.e doit faire pour revenir à une couleur naturelle après une coloration éclatée?

La réponse est simple. « Un.e client.e qui désire revenir à une couleur naturelle doit laisser le cheveu pousser de lui-même. La couleur foncée tient sur une chevelure pâle, c'est un pensez-y bien! »

6. Quels ingrédients doit-on retrouver dans les produits pour cheveux colorés ? À L'inverse, quels ingrédients sont à éviter?

C'est une question plutôt difficile à répondre selon le coiffeur! « Il n'y a pas d'ingrédient miracle qui puisse faire durer une coloration éclatée plus que si on applique les bons soins à la maison et qu'on fait un tour régulier en salon. » Les adeptes de colorations éclatées doivent utiliser un soin avec une bonne protéine pour améliorer la résistance des cheveux et minimiser les dommages. Attention toutefois de ne pas engorger les cheveux de protéines, puisque l'effet inverse pourrait se produire, détériorant alors le cheveu. Marcus ajoute que « la coloration vive ne tiendra pas sur un cheveu abîmé. »

L'important est vraiment d'en prendre soin avec les conseils de son coiffeur. Il n'y a pas d'ingrédient magique pour les colorations vives, si ce n'est que le rinçage à l'eau froide. Marcus a toutefois une réponse concrète pour les ingrédients à éviter, soit le peroxyde.

7. Quelle est la pire erreur que les gens qui ont ce type de coloration commettent?

En ricanant, Marcus indique que « Ne pas prendre soin de sa coloration est la pire erreur. » Si c'est juste un coup de tête d'une seule fois, c'est plus facile de laisser pâlir et laisser s'effacer la couleur sans trop de conséquences. Toutefois, « désirer une coloration éclatée sur le long terme prend un bon temps de réflexion, puisque l'entretien rigoureux est la clé et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à s'y mettre. »

« Opter pour une coloration dans des teintes éclatées est un pensez-y-bien. » Cette phrase a souvent été répétée durant l'entretien!

8. Quelles sont les tendances couleurs pour l’hiver qui s’en vient?

« Pour la saison, les blondes deviennent mocha fumé, à la manière d'Hailey Bieber. Des couleurs foncées mais tout de même très lumineuses. Les roux dorés et cuivrés sont aussi bien populaires. Ces couleurs nécessitent tout de même beaucoup de soins ». On ne peut suffisament le mentionner!

La réflexion concernant les couleurs éclatées revient à ces points importants. Marcus ajoute également qu' « un bon coiffeur connaît ses forces et ses faiblesses. » Ça n'est pas tous les coiffeurs qui ont les connaissances et l'expertise pour transformer une chevelure brune à une chevelure rosée, par exemple. Si vous désirez vraiment avoir une coloration éclatée, il y a plusieurs expert.es coloristes vers qui vous diriger qui sauront faire la coloration de vos rêves.

À vous de jouer!

Quelques produits pour une chevelure éclatée en santé.

