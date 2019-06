Plusieurs de nos stars favorites changent souvent de coupe de cheveux et, puisque la magie n’existe pas, elles font parfois appel aux rallonges pour un coup de pouce!

Mais les rallonges inquiètent plusieurs d'entre nous. On veut que ça se mêle à nos cheveux naturels, que la base de l'extension ne paraisse pas quand on attache notre crinière, que ça soit beau bref!

Pour répondre à nos questions (et préoccupations!), on a contacté Catia Corr, la copropriétaire du Salon Le Artof et experte en matière de rallonges.

Voici donc comment avoir vos cheveux longs de rêve:

Combien ça coûte des rallonges?

Catia nous explique que, comme bien des choses dans la vie, pour avoir un produit de qualité, il faut payer le prix!

Dépendamment de l’épaisseur des cheveux, et du résultat désiré, une tête de rallonges peut coûter entre 290$ et 2000$ au salon Le Artof.

Combien de temps ça dure?

Une fois posées, les extensions peuvent durer de 3 à 6 mois, cela varie selon la vitesse à laquelle vos cheveux poussent, mais aussi de comment vous en prenez soin à la maison.

Comment les entretenir?

Catia nous explique que c’est beaucoup plus facile qu’on le pense! Il suffit de brosser les cheveux au réveil et avant de se coucher et de dormir avec une tresse et/ou une taie d’oreiller de soie pour prévenir les noeuds!

Ensuite, on évite les huiles ou les masques hydratants à la racine pour ne pas faire glisser les extentions. Il en va de même avec les fers chauds, pas à la racine!

Comment les laver?

On les lave comme nos cheveux naturels!

Puis, on les laisse sécher à l’air libre si on veut un effet vagué. Pour un effet lisse, Catia explique qu'on peut utiliser tout simplement le séchoir.

Quelles sont les sortes de rallonges différentes?

Au salon Le Artof, les artistes utilisent des rallonges faites de cheveux naturels, ce qui vieillit beaucoup mieux qu’un cheveux synthétique. De plus, on ne peut pas utiliser une source de chaleur pour coiffer un cheveux synthétique.

Ils proposent des extensions à la kératine fusion chaude, mais il existe aussi d’autres types de rallonges adhésives, à clip, cousues et autres techniques.

Et voilà! Vous avez toutes les infos qu’il vous faut.

Le salon Le Artof est situé au 5358 boul. St-Laurent à Montréal.

514-903-2555 ou info@leartof.com

