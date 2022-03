Le danger de se laver les cheveux trop souvent serait en fait un mythe

Vous avez déjà entendu qu’il fallait éviter à tout prix de se laver les cheveux trop souvent? Eh bien, on vous annonce aujourd’hui que cela est sans fondement.

Auriez-vous juré, comme nous, que de se laver les cheveux une fois par semaine était la clé d’une crinière en santé? Vous serez probablement surpris d’apprendre que cela est un mythe.

Difficile de savoir exactement d'où celui-ci tire son origine, mais il s’agit en effet d’une fausse croyance. On vous explique!

Est-ce mauvais de se laver les cheveux trop ou pas assez souvent?

En fait, se laver les cheveux tous les jours peut en effet déséquilibrer la production de sébum de votre cuir chevelu.

À l’opposé, des lavages trop peu fréquents peuvent causer l’accumulation de dépôts sur votre cuir chevelu. On pense aux peaux mortes, au sébum, aux produits coiffants, etc. Cette accumulation peut bloquer les pores de la peau et causer des plaques de sécheresse ou même de petits champignons.

Si l'on considère le cuir chevelu comme la terre sur laquelle nos cheveux doivent pousser, il faut en prendre soin. S’assurer de bien le nettoyer et de l’hydrater est donc indispensable.

Donc, combien de fois par semaine faut-il se laver les cheveux?

Tous les cuirs chevelus sont différents! Si le vôtre est gras, il serait peut-être préférable de se laver les cheveux tous les deux jours. Si vos cheveux sont fins et droits, ils risquent de bénéficier d’un lavage un peu plus fréquent aussi.

Par contre, si vous avez le cuir chevelu et les cheveux cassants ou secs, deux fois par semaine pourraient être suffisantes. Même chose pour les cheveux très épais ou frisés.

En fait, les meilleurs indicateurs qui permettent de savoir s’il est temps de faire un shampooing sont les suivants: si votre cuir chevelu émet une odeur, si vous remarquez plus de pellicules qu’à l’habitude, si vos cheveux sont gras ou encore si votre tête vous démange.

Pour une routine idéale, il vous faut, bien sûr, un shampooing adapté à votre type de cheveux.

Shampooing doux Be Gentle, Be Kind de Briogeo

Courtoisie

Shampooing détox de Ouai

Courtoisie

Ensuite, un produit pour le cuir chevelu vous aidera non seulement à vous débarrasser des accumulations, mais à traiter des problèmes spécifiques aussi, comme la sécheresse ou les pellicules.

Traitement pour cuir chevelu régulateur de sébum de The Inkey List

Courtoisie

Finalement, n’oubliez pas votre revitalisant et, une fois de temps en temps, un bon masque!

Masque réparateur de dommages de Garnier Fructis

Courtoisie

À vous de jouer.

