Lush promet une Saint-Valentin romantique avec sa nouvelle collection coquine

Année après année, Lush en met plein la vue avec ses collections spéciales pour les fêtes comme Noël, Halloween, Pâques et la Saint-Valentin. Celle-ci s’annonce épicée à souhait!

Courtoisie

En 2023, gâtez l’être cher, ou vous-même. Les nouveautés cette année sont particulièrement romantiques et sauront plaire aux plus romantiques.

Voici la collection pour la Saint-Valentin 2023 de Lush:

Bombe pour le bain Valentine Bombshell (14,95$)

Courtoisie

Ce joli cœur s’ouvre pour révéler des pétales de fleurs qui flottent sur des eaux roses chatoyantes, devenues douces et laiteuses grâce à la farine de soya. Elle libère un parfum sucré de confiture de rose qui charmera vos sens.

Courtoisie

Bombe pour le bain Love Bug (6,95$)

Courtoisie

Inspirée par le film Un amour de Coccinelle, cette bombe est parfaite pour l’heure du bain. Les huiles essentielles de citron de Sicile et d’orange douce biologique se marient à l’huile essentielle de rose pour un parfum acidulé avec une petite touche sucrée.

Courtoisie

Macaron moussant Strawberry Crumble (8,95$)

Courtoisie

Ce macaron moussant à base de fraises fraîches est rempli d’une crème de beurres de cacao et de karité équitables pour apaiser et hydrater la peau. Il suffit de l’émietter sous le jet d’eau de la baignoire pour obtenir des eaux douces et roses agrémentées de bulles duveteuses.

Fondant pour le bain Floating Love Island (6,95$)

Courtoisie

Ce fondant libère une mousse crémeuse et colore l’eau d’un rose chatoyant. Le parfum des absolus de rose et de vanille réconforte l’esprit, tandis que le beurre de cacao biologique et l’huile d’amande hydratent et adoucissent la peau.

Nettoyant corporel Keep It Fluffy Delight (12,50$ pour 100g en boutique / 5$ pour 40g en ligne)

Courtoisie

Doux, spongieux et agréable à utiliser, ce nettoyant corporel novateur produit une mousse crémeuse et parfumée. L’infusion de racine de guimauve adoucit et apaise la peau, tandis que les absolus de vanille, de jasmin et de rose du Pakistan créent un arôme floral doux et poudré.

Nettoyant corporel Passion Fruit Delight (12,50$ pour 100g en boutique / 5$ pour 40g en ligne)

Courtoisie

Ce nettoyant couvre la peau d’une mousse onctueuse et crémeuse au parfum de jus de fruit de la passion frais et d’huiles essentielles d’orange douce et de buchu. La base contient aussi de l’aquafaba hydratant et du gel d’agar-agar, le tout fouetté dans texture aérienne qui hydrate et adoucit la peau.

Gel douche Love (11,50$ à 38$)

Courtoisie

Ce parfum classique de Lush, une fragrance sucrée de pomme caramélisée et de fleurs fraîches. est parfaite pour un gel douche de la Saint-Valentin en édition limitée. L’huile essentielle d’ylang-ylang sensuelle et douce se marie à la citronnelle stimulante et à la bergamote ensoleillée.

Masque et exfoliant pour les lèvres Hot Lips (3,95$)

Courtoisie

Ce masque pour les lèvres contient une tonne de glycérine et une infusion de souci et d’hibiscus pour hydrater en profondeur et de l’extrait de tige de bambou moulu pour exfolier en douceur. De plus, l’huile essentielle d’amande lui donne un arôme de cerise. À noter qu'il est tellement frais, qu’il doit rester au frigo et offert en boutique seulement.

Il existe aussi une foule de paquets cadeaux à offrir. Découvrez ceux-ci, ainsi que la collection complète, sur le site de LUSH dès maintenant.

On adore!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s