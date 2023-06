La mère de Claudie Mercier prend sa défense après un commentaire qui ne passe pas du tout

Bien cachées derrière un écran, trop de personnes se permettent des commentaires incisifs. Une femme l'a appris à ses dépens lorsque sous une publication de l'influenceuse Claudie Mercier, la mère de cette dernière a répliqué.

La pétillante créatrice de contenu Claudie Mercier a publié un carrousel de magnifiques photos souvenirs de moments passés en famille. Pour l'occasion, Claudie était vêtue d'un one-piece noir à découpes noué à la poitrine.

Entourée de sa famille et son copain, Claudie rayonne sur chacun des clichés. Dans la section commentaires, les abonnés de l'influenceuse l'innondent d'amour et plusieurs la taquinent sur la photo avec Mathieu et son neveu.

Un commentaire détonne toutefois du lot. Une abonnée indique qu'elle n'approuve pas le choix vestimentaire de Claudie pour la réunion familiale. Sans plus attendre, la mère de Claudie est venue à la défense de sa fille.

Instagram / Claudie Mercier

Karine, maman fière, répond: «Je suis sa maman et mes enfants s'habillent comme ils le souhaitent! L'important est d'avoir cette belle prise de photos et non du comment les gens sont habillés! J'ai éduqué mes enfants à être EUX et je suis extrêmement heureuse de cette photo VRAIE, BELLE ET remplie D'AMOUR ❤️».

Le commentaire a récolté près de 700 mentions «j'aime» en quelques heures ainsi que des dizaines de commentaires, clouant le bec au message médisant. Claudie a aussi commenté pour encenser sa mère.

Instagram / Claudie Mercier

Claudie a publié le tout en story en surnommant sa maman de reine. Ne viens pas critiquer Claudie Mercier qui veut!

