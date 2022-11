Claudie Mercier annonce une nouvelle qui surprendra ses fans

La créatrice de contenu Claudie Mercier a annoncé un projet complètement fou qui surprend ses abonnés.

• À lire aussi: Vous DEVEZ voir le costume d'Halloween de Claudie Mercier et Mathieu Pellerin

• À lire aussi: Claudie Mercier répond à la controverse sur sa plus récente photo Instagram

Claudie a enfin pu révéler un secret qu'elle cachait depuis un moment déjà. L'influenceuse part en tournée dans quelques régions du Québec pour faire de l'humour.

Sa publication est accompagnée d'un texte où on sent Claudie fébrile. « BIG NEWS! Je pars en tournée d'humour, WHAT THE ACTUAL F****? Sincèrement, je capote x1000 et jamais de toute ma vie j'aurais pu penser faire de l'humour. Comme quoi la vie est pleine de surprises!

Je suis tellement reconnaissante de vous avoir, ma vie a changé du tout au tout depuis que je suis sortie d'OD. En sortant, j'ai commencé Tiktok pour le fun, mais me v'la 3 ans plus tard en train d'annoncer une tournée d'humour avec de magnifiques humoristes à mes côtés.

MERCI de faire de mes rêves une réalité! Si vous voulez venir voir le show, le lien pour acheter les billets sont dans la bio du @zoofest.offjfl . IM FREAKING OUT! »

Claudie caresse depuis longtemps le désire de faire de l'humour, comme on peut le constater par son compte Tiktok. Elle passera le printemps 2023 dans diverses régions pour présenter un numéro bien à elle avec des humoristes de la relève dans une soirée animée par Mégan Brouillard.

Ça ne sera pas une première pour la créatrice de contenu sur scène. Le 16 juillet dernier, Claudie a fait son premier numéro d'humour à vie devant 250 personnes, au festival d'humour Zoofest, à l'occasion d'une soirée spéciale tiktokeurs.

Vous pouvez déjà vous procurer des billets pour les dates annoncées à Montréal, Québec, Brossard, Sherbrooke et Trois-Rivières sur le site internet du Zoofest pour voir Claudie et les humoristes sur scène.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s