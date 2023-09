Claudia Tihan dévoile son «side-boob» dans un cliché des plus sensuels

L’influenceuse qui nous fait rêver à l’été tout au long de l’année avec son teint hâlé a surpris ses 1,4 million d’abonnés en partageant un cliché qui ne pouvait laisser personne de glace.

La majorité du temps en voyage et bien évidemment en bikini, l’amie de l’entrepreneure Elisabeth Rioux est reconnue pour susciter des réactions en jouant les mannequins lors de petites séances photos séductrices. La globe-trotteuse n’a pas froid aux yeux!

D’autres fois vêtue de lingerie, Claudia Tihan est fan des images provocatrices.

Cette fois-ci, la belle brunette y est allée dans la simplicité, prenant la pose devant son miroir en arborant qu’un mini short en molleton en guise de vêtement.

Sans chandail, la jeune femme a utilisé sa seule main de libre pour retenir sa poitrine, l’autre étant occupée à capturer le moment à la volée. De profil, cette dernière ne voulait que donner un aperçu de ce qui se trouvait de face en exposant le plus de peau possible, dévoilant ainsi son side-boob.

Dans un élan de sensualité, celle-ci a envoyé une invitation à tous à venir la rejoindre. Il va sans dire que ce commentaire a semé l'émoi chez ses fans. Les réactions de toutes sortes ont déferlé sous sa publication.

C’est à se demander si Claudia a été inspirée par sa meilleure amie qui s’est révélée dans son plus simple appareil sur Instagram tout récemment.

On verra d’ici les prochaines semaines si elle ne nous réserve donc pas une petite surprise...

Dans tous les cas, on salue son audace et on aime la liberté que dégagent ses clichés.

