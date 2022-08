Claudia Bouvette pose seins nus sur Instagram

La chanteuse a publié un carrousel de photos dans lequel elle apparaît les seins nus en pleine séance de composition de musique.

Entre les différents spectacles qu'elle donne au Québec cet été, Claudia passe du bon temps loin de la ville. Elle a séjourné dans un chalet de Lanaudière, le Clauver Haus.

Elle s'y retrouve avec des amies et l'ambiance semble particulièrement agréable. Sa publication est accompagnée de «Can it get any better?» (Est-ce que ça peut vraiment être mieux?). Le séjour a l'air paradisiaque avec la nature, le vin et le pédalo.

Claudia a amené son matériel de création: guitare, clavier électronique et ordinateur. Après la sortie de son album The Paradise Club en mai dernier, elle semble déjà inspirée pour du nouveau matériel.

Vêtue simplement de ses lunettes de soleil et de bagues avec les cheveux relevés, Claudia semble concentrée sur la création.

On a hâte d'en entendre plus!

