Claudia Bouvette et Éléonore Lagacé transformées en Barbies pour une raison bien spéciale

Les amies ex-candidates de téléréalité étaient réunies avec plusieurs vedettes adorées pour recréer à leur manière quelques scènes du film de l'année.

Claudia Bouvette et Éléonore Lagacé ont conquis le public avec leur amitié qui a percé l'écran aux émissions Big Brother Célébrité et Zénith. Elles seront à nouveau réunies à l'écran pour La soirée Mammouth 2023 et déjà, les visuels sont à leur image: éclatés!

En préparation de la soirée soulignant les bons coups, les projets, les actions et prises de position qui se démarquent, l'équipe d'animation a recréé à sa sauce des scènes de la sortie cinématographique la plus populaire de 2023, soit Barbie.

Toutes deux vêtues de rose, la couleur favorite d'Éléonore, Éléonore et Claudia sont plongées dans l'univers de la poupée Mattel. Éléonore incarne une Barbie sirène sous sa longue perruque rosée, le costume rose franc et le collier à coquillages. La star québécoise a publié un carrousel photo sur son propre compte Instagram, pour immortaliser son look. C'est le photographe Bertrand Exertier qui a capturé les clichés!

De son côté, Claudia est une véritable Barbie cowgirl avec la perruque blonde signature de Barbie, l'habit digne d'un western rose bonbon et le chapeau étoilé.

Outre Claudia Bouvette et Éléonore Lagacé, on reconnaît dans cette brochette de talent les fabuleux artistes Chloée Deblois, Félix-Antoine Tremblay, Tom-Éliot Girard, Anas Hassouna, Etienne Gallois, Schelby Jean-Baptiste, Mégan Brouillard et Irdens Exantus, qui réussissent chacun à leur manière de nous accrocher un sourire.

Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux pour donner un avant-goût de La soirée Mammouth du 8 décembre prochain, avec un petit clin d'oeil au film Oppenheimer, dont la sortie était au même moment que Barbie. Le résultat est parfait!

On adore le concept et on n'en peut déjà plus d'attendre la suite en décembre prochain!

