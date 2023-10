Claudia Bouvette, Éléonore Lagacé et Catherine «Peach» vivent l’aventure d’une vie dans le désert

Le trio infernal qui a conquis le cœur des téléspectateurs québécois lors de leur passage remarqué à Big Brother Célébrités se retrouve pour vivre une expérience unique.

• À lire aussi: Claudia Bouvette et Éléonore Lagacé transformées en Barbies pour une raison bien spéciale

• À lire aussi: Éleonore Lagacé remplace Claudia Bouvette pour la deuxième saison de cette émission

• À lire aussi: Claudia Bouvette se confie sur sa séparation marquante avec cet ex-copain que vous connaissez TRÈS bien

Celles qui s’autoproclament «Les trois mousquetaires» dans l’émission de téléréalité ont tissé un lien très fort qu’elles chérissent depuis la fin de cette aventure haute en émotions.

Ayant prouvé leur force d’équipe et leur grand stratagème en usant de leur charisme et leur intelligence au cours de cette partie importante de leur vie, les jeunes femmes sont de retour pour allier leur solidarité lors d’un périple exigeant dans le désert marocain.

Souhaitant se dépasser et sortir de leur zone de confort, Claudia, Éléonore et Catherine font partie de la 5e édition du Trek Rose Trip qui organise des treks d’orientation féminins, solidaires et écoresponsables. Elles arborent fièrement le numéro 552.

Déterminées à dompter les pistes du désert de Merzouga, 822 femmes relèvent actuellement ce défi, qui consiste à marcher de 12 à 15 km par jour, du 26 au 31 octobre.

Avec seulement une carte, un rapporteur topographique, une boussole et un odomètre, les équipes n’ont qu’un but: éviter de se perdre dans le désert. Toutefois, il ne s’agit point d’une compétition de rapidité, mais bien de se rendre efficacement à destination.

Le trio d’enfer loge dans une tente qui se situe à côté d’une équipe dont les visages sont également connus.

En effet, les filles de Girl Crush Gang veulent se dépasser grâce à ce défi d’exception. Elles représentent le numéro 551.

Les deux trios documentent leur aventure en partageant des bribes de leurs journées sur les réseaux sociaux. Cela permet à leurs abonnés de se sentir avec elles, même à distance.

Voici donc les carnets de bord des filles au Maroc, selon leurs différentes perspectives.

Claudia Bouvette:

1) Un départ au frais vers une destination... plutôt chaude!

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

2) «Les mousquetaires» posent leurs bagages, enfin arrivées au Maroc.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

3) Sans le haut, le trio admire la vue indescriptible.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

4) Les soeurs Dufour-Lapointe, athlètes olympiques, se prêtent également au jeu! Claudia s’amuse avec Justine lors du long trajet d’autobus.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

5) Des voisines que l’on connaît très bien!

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

6) Regarder le soleil se coucher est une passion de la chanteuse: celle-ci est comblée au Maroc.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

7) C’est parti pour une longue journée sportive chez «Les Mousquetaires».

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

8) On rêve d’avoir le même «glow» que Claudia après un trek de 12 km dans le désert!

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

9) La chaleur n’arrête pas les jeunes femmes à se rendre à leur destination finale.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

Catherine Paquin:

1) Cath confie à sa communauté Instagram qu’elle amène toujours trop de choses dans son sac de voyage.

STORY INSTAGRAM / CATHERINE PAQUIN

2) Une partie des «Cool Kids» sont ensemble et ça nous rappelle que leur honorable titre leur va comme un gant.

STORY INSTAGRAM / CATHERINE PAQUIN

3) L’influenceuse donne de ses nouvelles via une magnifique photo dans le décor sablonnneux.

STORY INSTAGRAM / CATHERINE PAQUIN

4) Peu confiante, Catherine croit que son équipe va se perdre en ayant qu’un seul outil à leur disposition.

STORY INSTAGRAM / CATHERINE PAQUIN

5) Les amies ont une TRÈS longue marche à faire!

STORY INSTAGRAM / CATHERINE PAQUIN

6) On retrouve «Peach» et ses copines 8 heures plus tard, ayant réussi leur trajet sans se perdre (finalement!).

STORY INSTAGRAM / CATHERINE PAQUIN

Éléonore Lagacé:

1) Léo dit au revoir à son chien et sa guitare, ses deux amours.

STORY INSTAGRAM / ÉLÉONORE LAGACÉ

2) Ses meilleurs amis des prochains jours: les barres Clif.

STORY INSTAGRAM / ÉLÉONORE LAGACÉ

3) On détecte trois émotions différentes chez le trio en vue du départ et c’est hilarant!

STORY INSTAGRAM / ÉLÉONORE LAGACÉ

4) Toutes arrivées à destination, Éléonore immortalise la réaction à chaud de Claudia.

STORY INSTAGRAM / ÉLÉONORE LAGACÉ

5) On a l’impression de revivre une scène de Big Brother Célébrités quand les colocs planifiaient leurs coups maléfiques. Mais cette fois-ci, c’est dans une tente ET dans le désert!

STORY INSTAGRAM / ÉLÉONORE LAGACÉ

6) Avec transparence, elle nous montre la réalité des choses: l’appel de la nature, dans la nature!

STORY INSTAGRAM / ÉLÉONORE LAGACÉ

7) Aux côtés des filles de Girl Crush, les jeunes femmes profitent d’une pause pour manger, soit le moment préféré de Léo.

STORY INSTAGRAM / ÉLÉONORE LAGACÉ

8) Ciel rosé, sourire aux oreilles: Éléonore vit un rêve. On attend impatiemment que cette story se transforme en publication sur son profil Instagram.

STORY INSTAGRAM / ÉLÉONORE LAGACÉ

Lucie Rhéaume:

1) Ayant énormément voyagé dans le passé, la créatrice de contenu confirme que ce sac est le plus complexe à réaliser.

STORY INSTAGRAM / LUCIE RHÉAUME

2) Exténuée du voyagement, Cindy décide de fermer ces cils lors du trajet en autobus. Claudia et Éléonore n’ont pas du tout la même énergie sur cette photo!

STORY INSTAGRAM / LUCIE RHÉAUME

3) Lucie est reconnaissante de faire partie des nombreuses femmes qui se dépassent dans ce défi sportif d’envergure.

STORY INSTAGRAM / LUCIE RHÉAUME

4) Les dunes sont magnifiques sur ce cliché.

STORY INSTAGRAM / LUCIE RHÉAUME

5) Les entrepreneures ont l’air de découvrir une autre planète!

STORY INSTAGRAM / LUCIE RHÉAUME

6) Le trio a le sourire étampé aux lèvres de vivre cette expérience ensemble.

STORY INSTAGRAM / LUCIE RHÉAUME

Cindy Cournoyer:

1) Cindy est plus prête que jamais pour relever ce nouveau défi dans sa vie.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

2) Dans le désert, elle semble seule au monde.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

3) Mais pourtant, elle a toute une équipe! Concentrées, les filles se préparent pour l’aventure d’une vie.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

4) L’influenceuse résume ce qu’est un trek avec beaucoup d’autodérision.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

5) Cindy a partagé qu’avant la marche, le trio était effrayé.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

6) Mais que juste après, les copines sont fières et heureuses d’avoir accompli la mission.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

Si ces images ont piqué votre curiosité, rendez-vous sur leurs réseaux sociaux respectifs pour y voir ce qu’elles publient!

On souhaite bonne chance aux équipes féminines qui se plongent dans une folle expérience!

• À lire aussi: Éléonore Lagacé époustouflante en léotard transparent à découpes audacieuses

• À lire aussi: Claudia Bouvette se révèle telle une ballerine sensuelle en minirobe à la première du film «La légende du papillon»

• À lire aussi: De passage à cette populaire émission, Éléonore Lagacé est WOW dans un haut papillon scintillant

À VOIR: Éléonore Lagacé tente la tendance du string apparent dans un look audacieux