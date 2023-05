Cette chaussure détestée de tous revient en force cet été

Si l’on avait à nommer qu’une seule paire de chaussures controversées, notre choix s’arrêterait rapidement sur les Crocs. La relation amour-haine avec ce modèle dure depuis plus de 20 ans et elle est là pour rester, car les Crocs seront partout cet été.

On adore détester ces mules en plastique colorées qui combinent style et confort. L’allure des Crocs est discutable et divise toujours autant ses partisans. Pourtant, ces chaussures de type «sabot» continuent leur conquête dans la mode, revenant en force en vue de l’été 2023.

Ces chaussures qui ne font pas l’unanimité ont connu une ascension en popularité, au moment où de grandes pointures telles que Justin Bieber, Ariana Grande et Nicki Minaj ont décidé d’adopter les Crocs.

AFP

Le chanteur a poussé la tendance des Crocs à son apogée lors des Grammys de l’an dernier. Vêtu en Balenciaga de la tête aux pieds, Justin a prouvé que les Crocs ont aussi leur place sur un tapis rouge! D’ailleurs, le statut culte que l’on reconnaît à ces chaussures provient bien souvent des collaborations avec certaines marques de renom.

Les adeptes de la mode démontrent que les Crocs agrémentent nos tenues estivales de toutes les façons possibles!

On retrouve ces sandales serties de trous en version originale ou aux semelles plateformes épaisses. On ose tous les coloris: neutres, flamboyants ou pastels, ces chaussures ajoutent la petite touche funky à nos looks!

Certaines personnes laissent aller leur créativité en ajoutant des bijoux de chaussures à leurs Crocs. Nommées «Jibbitz», ces breloques à clipser aux trous des sandales rendent la paire unique.

Au quotidien, des Crocs neutres s'agencent à tous nos styles vestimentaires. Ces chaussures sont adorées en blanc cassé: quelques-unes de nos influenceuses québécoises préférées en sont la preuve dans ces différents looks d’été!

La tendance des Crocs est loin d’être reléguée aux oubliettes, car, au contraire, on voit déjà son retour en force chez les fashionistas. Tout est permis: on peut même personnaliser la paire à notre image!

Voici quelques-uns de nos modèles coups de cœur à se procurer en vue de l’été!

VIA CROCS

VIA CROCS

VIA CROCS

VIA CROCS

