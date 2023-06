Charlotte Cardin pose nue pour son nouvel album

La chanteuse est dans son plus simple appareil sur la pochette d'album de 99 Nights, son second opus.

Charlotte Cardin prouve une fois de plus qu'elle s'assume en se mettant à nu pour son prochain disque. Sur Instagram, elle a dévoilé la pochette de 99 Nights, attendu pour août prochain.

Assise avec une jambe recroquevillée sur elle-même, Charlotte a les cheveux détachés et une simple chaîne au cou, rien de plus.

Le décor est lui aussi simplissime, avec une table près d'un mur blanc, quelques décorations et une canette aux initiales de Charlotte.

En légende, pour annoncer la sortie de son disque, Charlotte inscrit: «Chaos créatif, un été sans sommeil et un coeur qui explose d'émotions ont mené à celui-ci. 99 Nights, mon second album, sortira le 25 août. Je n'en peux plus d'attendre que vous puissiez tous l'entendre.»

Ça n'est pas la première fois que Charlotte s'expose dans toute sa vulnérabilité. Elle s'affiche régulièrement seins nus sur les réseaux sociaux.

Souvent en voyage dans des destinations de rêve, Charlotte se permet d'enlever le haut et le tout et capté par son entourage.

La chanteuse n'a que faire des qu'en-dira-t-on. On attend maintenant impatiemment 99 Nights, son deuxième album, le 25 août prochain!

