Charlotte Cardin est incendiaire en robe rouge à découpes dans son vidéoclip hyper sexy

La musicienne a sorti son talent d’actrice pour nous séduire avec un vidéoclip sensuel qui illustre ses pensées derrière sa nouvelle chanson Feel Good.

À travers son art, Charlotte Cardin a comme but de marquer l’imaginaire de ses fans et lorsqu’on pense aux images de Passive Aggressive, on peut dire que c’est mission réussie! Cette fois-ci, la belle brunette a voulu nous donner chaud en présentant un clip hyper torride pour la sortie de sa nouvelle chanson Feel Good.

Celle qui se fait un plaisir de surprendre son public n’a pas raté l’occasion en dévoilant ce nouveau single en français qui n’est pas sur son album 99 nights. Moins d’un mois après sa sortie, la chanteuse s’est laissée désirer en réservant une bombe à ses admirateurs avec ce vidéoclip qui crée des envies.

La jeune femme a enflammé Instagram en publiant un court extrait vidéo du nouveau refrain qu’on aura en tête en boucle dans les prochaines semaines.

Dans une robe asymétrique rouge pompier hyper moulante qui épouse parfaitement sa silhouette élancée, l’artiste chouchou du Québec inspire la sensualité. Les découpes risquées qui composent sa robe appellent inévitablement au danger.

Le rouge est officiellement sa couleur! On retrouve la star d’ici en sous-vêtements du même coloris. Il s’agit de la petite culotte qu’elle avait récemment révélée sur ses réseaux.

Une balade en taxi n’aura jamais été aussi sexy que lorsque Charlotte la raconte et l’accompagne en images. En train de rêvasser dans l’auto, celle-ci s’est également vêtue d’une robe tressée qui rappelle les matériaux d’un chapeau de paille. Des bottes cuissardes brunes ont complété cet ensemble ultra court.

Alors qu’on aperçoit des couples qui s’embrassent éperdument dans ce clip, on n’a qu’une seule envie: tomber en amour à notre tour. Et si c’est déjà le cas, raviver la flamme!

De nouveaux titres en français paraîtront le 17 novembre prochain. On a hâte de découvrir ça! Pour patienter d’ici là, vous pouvez visionner le vidéoclip complet de Feel Good juste ici:

