Charlotte Cardin réalise qu'elle est le sosie parfait de cet acteur de Stranger Things

Après une remarque qui lui a été faite, Charlotte Cardin a partagé un sosie et on ne voit plus que ça!

On admire Charlotte à travers ses looks et chaque fois qu'elle publie sur Instagram, on s'empresse d'aller laisser une mention «j'aime». Elle est magnifique! Yeux bleus, visage longiligne, air ingénu, Charlotte attire les regards.

Voilà qu'elle n'est pas la seule avec des yeux perçants et un air candide comme le sien. Une personne a trouvé un sosie à Charlotte et ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un a dit à la chanteuse qu'elle ressemblait à... Jamie Campbell Bower, vedette de Stranger Things.

Charlotte a partagé la ressemblance en story Instagram et on ne peut qu'être d'accord. Mis à part la barbe, on voit double!

Story Instagram / Charlotte Cardin

Si vous avez du mal à replacer le personnage dans la célèbre série Netflix, c'est parce qu'il revêt le costume de Vecna, le puissant sorcier devenu liche.

Charlotte elle-même semble être troublée par la ressemblance et ne voit plus que ça. Désormais, à vous de juger!

