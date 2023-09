Charlotte Cardin dévoile sa silhouette de rêve sur scène dans un look monochrome séduisant

Dans ses vidéoclips comme sur scène, la chanteuse laisse ses fans bouche bée par son don naturel en musique comme en mode. Et c’est le cas de sa récente apparition devant public dans un look des plus sensuels lors de sa tournée en Europe.

Présentement en spectacle dans plusieurs villes de l’Europe de l’Est, Charlotte Cardin s’amuse en tournée, performant ses nouveautés musicales de son récent album 99 nights.

Alors que plusieurs succès de son opus restent en boucle dans la tête de ses admirateurs, d’autres ont également son style vestimentaire fastueux gravé dans leur mémoire.

Pour accompagner ses chansons lascives qui appellent à un éventail d’émotions, la star signe ses créations artistiques par l’entremise de tenues hyper sexy. Son dernier look de scène n’a pas fait exception à la règle.

Fidèle à ses habitudes, Charlotte a impressionné son public, révélant sensuellement son corps élancé dans un ensemble monochrome tout blanc. Celui-ci était composé d’un haut ruché très court, d’une paire de jeans taille basse et de bottes hautes qui montaient aux genoux.

C’est son top fantaisiste qui a volé la vedette! Les volants en tissu de tulle jusqu’au cou offraient une magnifique dimension à sa tenue de soirée. Une illusion de finesse était d’autant plus au rendez-vous pour dévoiler sa taille fuselée.

Ajusté à l’arrière avec des élastiques, ce haut asymétrique à froufrous a attiré tous les regards par son côté révélateur original.

En effet, ce dernier permettait à la chanteuse de montrer ses abdominaux ciselés. Une petite touche provocante, tout en restant dans l’élégance.

La belle brunette a conquis le cœur de ses abonnés en partageant le tout sur Instagram. Elle a une fois de plus épaté la galerie.

Opter pour un style glam, mais simple et sans effort: voilà la recette secrète de Charlotte!

