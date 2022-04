La reine de TikTok Charli D'Amelio sera la tête d'affiche dans une série de films d'horreur

La vedette des réseaux sociaux Charli D'Amelio a obtenu le rôle principal dans un film de genre horreur et surnaturel.

La reine de TikTok interprètera Mira, une adolescente de 17 ans qui déménage dans une nouvelle ville avec sa tante après le décès de sa mère. Après leur arrivée dans ce qui semble être une ville trop parfaite, Mira découvre que la mort de sa mère et son futur vont se croiser de manière surnaturelle par des évènements parfois à glacer le sang, parfois fantaisistes.

Home School n'en est qu'à ses débuts, mais l'histoire pourrait potentiellement devenir une franchise avec un total de huit films, mettant en vedette Charli.

La jeune femme s'est exprimé sur les réseaux sociaux par rapport à ce nouveau projet.

«Dès que j'ai lu Home School, j'ai su que c'était pour moi. J'ai connecté avec le personnage de Mira, l'histoire, le scénario et l'équipe. Je savais que si je devais jouer dans un film, ça devait être quelque chose d'amusant, d'audacieux et rafraichissant. Le rôle sera un défi pour moi et je devrai apprendre à agir et être Mira. C'est un beau projet qui se veut amusant et qui sera amusant à regarder. J'ai aussi voulu m'entourer d'une super équipe.»

Le film sera dirigé par F. Javier Gutiérrez, celui qui est derrière le film d'horreur Le Cercle. La production commencerait en juin prochain.

Les membres de la famille de Charli, dont sa soeur Dixie, seront aussi du projet, à titre de producteurs exécutifs du film.

On a hâte d'en savoir plus!

