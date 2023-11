14 vedettes d’ici se métamorphosent en s’offrant une nouvelle tête pour transitionner vers l’hiver 2023

En vue de la saison hivernale, certaines stars d’ici se sont prises à l’avance pour apporter des modifications dans leur chevelure avant que la folie ne s'empare des salons de coiffure pendant le temps des Fêtes.

Les plus téméraires (et personnes dernière minute de ce monde!) attendront tout près de Noël pour prendre un rendez-vous avec leur artiste capillaire. Vous avez des frissons en lisant ces lignes? C’est exactement le ressentiment qui a emparé vos vedettes québécoises préférées. Elles ont pris le taureau par les cornes et ont changé de tête plus tôt que tard.

Voici 14 changements capillaires notables chez les vedettes québécoises dernièrement:

1. Sarah-Jeanne Labrosse

La comédienne et égérie de la populaire émission de danse Révolution a retrouvé sa couleur de cheveux signature en octroyant sa confiance aveugle à l’artiste capillaire des stars David D’Amours.

Ses nouvelles mèches plus pâles nous rappellent la version dans laquelle nous avons connu Sarah-Jeanne à ses débuts dans l’univers télévisuel. Le blond lui sied à la perfection et sa légère coupe hime lui confère plus de dimension que jamais.

2. Charlotte Cardin

Autre muse du magicien des cheveux soignés, la chanteuse a immortalisé sa nouvelle tête plus pâle sur la chaise du salon de son ami David D’Amours. La jeune femme a apporté un vent de fraîcheur à sa crinière avec ces mèches naturelles.

La nuance de miel s’accorde parfaitement à son teint de pêche. C’est un sans faute pour la belle Charlotte!

3. Marianne Verville

STORY INSTAGRAM / MARIANNE VERVILLE

L’actrice a fait ses adieux à sa coupe shag châtaine, optant désormais pour une version plus sombre et plus courte que jamais auparavant. Ce changement drastique dans sa tignasse a été opéré par les mains de fée de Javier Gonzalez Leon au salon inclusif et écoresponsable Sans Bon Sens.

La coupe audacieuse à la garçonne ainsi que la teinture, toutes deux choisies par Marianne, font ressortir ses petites taches de rousseur adorables. La couleur espresso est officiellement sienne.

4. Julie-Anne Ho

L’entrepreneure a retrouvé sa chevelure d’antan en faisant un grand retour dans le clan des brunettes. Sur un coup de tête, Julie-Anne a fait appel au professionnel, son talentueux ami Kevins-Kyle qui opère sa magie dans ses cheveux depuis de nombreuses années.

Comme quoi les décisions impulsives peuvent offrir des résultats sensationnels!

5. Izzi Poopi

La star de TikTok s’est laissée inspirer par le populaire dicton «les blondes ont plus de fun». Voulant le tester à son tour, elle a quitté le club des brunes qu’elle avait rejoint depuis un an, alors qu’elle arborait des mèches embrassées par le soleil auparavant.

Le travail de maître n’a été exécuté au salon Pinklablonde Club par nulle autre que l’experte du blond, Marie-Anne Labrie. Fidèle à son look éclaté, Izzi Poopi a conservé sa coupe unique.

6. Milaydie Bujold

STORY INSTAGRAM / MILAYDIE BUJOLD

L’influenceuse a flanché pour une transformation qui la change du tout au tout! On s’attendait à découvrir une Milaydie 2.0, car celle-ci avait expliqué à ses abonnés qu’elle désirait revenir à des cheveux moins chocolatés.

Pour arriver au résultat souhaité, elle a dû prendre son mal en patience comme il s’agissait d’un processus en quelques étapes. Elle semble avoir atteint son but ultime avec ce châtain clair!

7. Gabrielle Marion

Lorsque la créatrice de contenu a une idée de changement derrière la tête, elle n’y va pas de main morte. En effet, Gabrielle s’est révélée telle une véritable vamp après son rendez-vous chez Blunt avec l’expert Eric Charpentier en osant un brun très foncé qui tire sur le noir.

L’icône rouge cerise qui signait sa chevelure bouclée est derrière elle, mais on s’entend pour dire que tous les coloris lui vont comme un gant.

8. Florence Belzile

STORY INSTAGRAM / FLORENCE BELZILE

La mannequin y est allée d’un magnifique rafraîchissement à un nouveau salon de coiffure près de chez elle, le salon Espace K St-Hilaire. Sa repousse plus foncée est disparue et sa chevelure lumineuse à la Raiponce est réapparue. On craque!

9. Cynthia Dulude

Cynthia a fait chavirer le cœur de plusieurs personnes en dévoilant sa nouvelle tête, passant du miel au cacao. Ses cheveux fluffy et en bonne santé nous donnent maintenant le goût de prendre un rendez-vous au plus vite pour la copier.

10. Livia Martin

La comédienne avait sauté à pieds joints dans la saison automnale en optant pour une couleur de cheveux qui s’accordait aux changements dans les arbres. Pour conserver ce cuivré épicé, Livia a été disciplinée et s’est rendue au Pinklablonde Club, laissant la coloriste Alexandra Labrie ajouter du corps dans sa crinière de lion.

Plus foncée qu’à sa dernière visite, la jeune femme a montré son choix flamboyant et audacieux, nommé «petite prune framboise» par nulle autre qu’elle-même.

11. Cassandra Bouchard

La jeune maman s’est priorisée et s’est offert un changement capillaire tout en douceur. Nouvelles franges, crinière lustrée, pointes raccourcies... Cassandra entre dans une ère de «petite madame» comme elle aime si bien l’appeler. Ce résultat velouté lui va à ravir!

12. Emy Lalune

Emy a fait son au revoir à quelques centimètres et a accueilli des franges définies pour sculpter son visage angélique. Pour ajouter une petite touche démoniaque, elle souhaitait arborer une couleur plus franche, tirant vers le noir, lors de la saison du Scorpion.

13. Ally Imbeault

Le blond très chaud de l’ex-candidate de téléréalité est une époque révolue, maintenant derrière elle, arborant désormais un roux épicé.

En plus de ce changement étonnant, Ally a opté pour des rallonges qui la changent de ses habitudes. Un vent de fraîcheur pour accueillir la saison froide!

14. Amanda Boily

Pour Amanda, c’est sa nouvelle coupe qui a retenu notre attention! Cette dernière est en «période test», se questionnant à savoir si elle aimerait réellement avoir un toupet. Comment est-ce possible, vous nous direz? En s’amusant avec des extensions qu’elle peut apposer quand bon lui semble.

Une idée de génie avant de passer les ciseaux et créer une décision irréversible!

