En matière de mode, les marques sont toujours plus créatives pour offrir à sa clientèle des produits originaux. Parfois, ils poussent la note un peu trop loin et cet ensemble «Canadian tuxedo» de la marque I AM GIA en est un bon exemple.

Le denim est sans contredit très tendance cette année et I AM GIA a plongé directement dedans en créant plusieurs pièces qui rappellent le début des années 2000.

Les petits hauts cintrés en jeans agencés rappellent la tendance portée par de nombreuses vedettes à l’époque.

Le «total look» se porte même sous forme de bikini, une tendance également portée dans les années 2000.

On le sait, les modes du passé finissent (presque) toujours par revenir nous hanter.