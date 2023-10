Cette série Netflix annonce sa fin après huit saisons

Une publication sur la page Instagram de la série controversée Élite a pris les fans par surprise, qui ne sont pas mécontents de la fin de l'histoire.

La septième saison de la chaude série dramatique Élite ne sort que dans deux jours, mais déjà les fans ont une idée de la finalité de l'émission. Un message de Carlos Montera, créateur de la série, a été publié pour annoncer un dernier tour de piste.

Alors qu'il avait l'ambition de se rende jusqu'à au moins 10 saisons avec cette sulfureuse et choquante série espagnole, Carlos a annoncé ceci : «Maintenant que nous avons publié la saison 7 d'Elite, il est temps d'annoncer que la saison 8, que nous prévoyons déjà depuis un certain temps, sera la dernière. Huit saisons d'Elite. Presque rien", a écrit le créateur de la série. "Qui aurait pensé que Dario Madrona et moi, lorsque nous avons commencé à réfléchir à une petite idée, nous serions allés si loin ? Huit saisons au cours desquelles Dario et moi sommes arrivés, avec Jaime Vaca, puis avec toute une équipe de scénaristes, à raconter les histoires qui nous passionnaient. Chargées de mystère, de mélodrame, de désir, d'un peu de luxure, d'un peu de morts et de toutes sortes d'excès».

Toujours dans la même publication, le créateur ajoute : «Nous avons eu la chance d'être entourés d'une distribution, d'une équipe et de réalisateurs extraordinaires. Beaucoup ont commencé à marcher avec nous et sont aujourd'hui au plus haut niveau. Quelle fierté d'avoir été leur tremplin. Nous nous sommes cassé les dents, nous avons souffert, nous avons débattu, nous avons traversé le froid et la chaleur en jouant, mais nous avons surtout apprécié cet univers luxueux et fou qui créait ses propres règles. En même temps, il touchait presque toute la planète»

Carlos adresse ensuite la portée que la série a eu sur le public. «Il ne m'appartient pas de juger de la signification de cette série, ni de tout ce que nous avons pu vous faire apprécier, souffrir ou penser. C'est à vous seuls d'en décider. Ce dont je suis convaincu, c'est que ceux d'entre nous qui y travaillent la porteront toujours très près d'eux. Parce qu'il y a des expériences qui laissent une trace pour le reste. Huit saisons. Un huit qui, si on le renverse, devient le symbole de l'infinité. Nous resterons dans le cœur de beaucoup pour un temps infini ou du moins pour un certain temps. Mais j'espère qu'au fil des ans, vous sourirez en pensant à Las Encinas, cette école privée où vous avez risqué votre vie juste pour vous inscrire».

Il complète son message avec des remerciements sentis. «Merci pour ce voyage. Merci beaucoup. Merci à Netflix. Merci à vous, les fans, d'être là, de nous aimer et de nous détester, mais toujours avec passion et comme si votre vie en dépendait. Notre souffle s'est manifesté pour nous. Et ce fut un sacré privilège».

Vous pourrez visionner la saison 7 de Élite dès le 20 octobre sur Netflix.

