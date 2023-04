La série «Sex/Life» annulée après deux saisons et les fans sont furieux

Netflix a décidé de mettre un terme à la série dramatique Sex/Life seulement trois semaines après le début de la deuxième saison.

La série Sex/Life a attiré les curieux avec son histoire dramatique et ses images sulfureuses. Toutefois, les fans ne pourront se régaler d'une suite. La décision arrive près d'un mois après la sortie de la saison 2 et diverses raisons auraient mené à la conclusion hâtive de la série.

L'actrice principale, Sarah Shahi, aurait récemment signé pour un rôle dans une autre série dramatique, Judgment, qui sera diffusée sur les ondes du réseau américain ABC. Cette même actrice aurait aussi divulgué lors d'une apparition au podcast Not Skinny But Not Fat avoir eu un manque de support important lors des tournages intimes de la saison 2. C'est cette déclaration qui aurait nuit à Sarah Shahi.

Une source proche de la production aurait aussi mentionné que la série est naturellement arrivée à terme, alors que Billie et son ancien compagnon, Brad, sont enfin réunis pour se marier sur la plage. Même si le dernier épisode de la saison deux ne devait techniquement pas être l'épisode final, la conclusion rend justice à l'histoire.

Basé sur le roman 4 hommes en 44 chapitres, de BB Easto, Sex/Life met en scène un triangle amoureux entre Billie Conelly, son mari et le passé de Billie, remettant en question sa place et son identité féminine en plus de raviver des désirs inassouvis avec un ancien compagnon.

Vous pouvez visionner les deux saisons de Sex/Life sur Netflix.

