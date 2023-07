On ne s'attendait pas du tout à cette photo de Selena Gomez et cette chanteuse populaire

Dans son documentaire My mind and me, Selena Gomez mentionnait avoir peu d'amis parmi les célébrités. C'est pourquoi on est surpris de cette photo où elle s'amuse librement avec une des chanteuses les plus populaires du moment.

• À lire aussi: Une rumeur croustillante relie Selena Gomez à cet acteur connu

• À lire aussi: Selena Gomez a cessé de suivre ces célébrités sur Instagram et voici pourquoi

• À lire aussi: Selena Gomez s'expose sensuellement en maillot à découpe sur Instagram

Dans un nouveau carrousel Instagram, Selena a glissé une photo qui a surpris tous ses abonnés, un moment de complicité avec la chanteuse Camila Cabello.

En seconde position de la suite de photos, Selena et Camila sortent la langue pour la caméra lors d'une soirée dans une fête foraine. Avouons-le, cette photo brise Instagram. On aperçoit également le signe que fait Camila, voyez par vous-même!

Instagram / Selena Gomez

Les deux chanteuses dégagent une complicité dans ce cliché inattendu. Et comme on s'y attendait, la section des commentaires est remplie de fans ravis d'une telle image. Avec la publication de celle-ci, certains internautes souhaitent désormais une chanson en duo.

Instagram / Selena Gomez

Instagram / Selena Gomez

Instagram / Selena Gomez

Selena a récemment partagé plusieurs photos avec ses amies du milieu. À chaque fois, les clichés sont adorables. Elle a publié un carrousel avec l'actrice Nicola Peltz lors d'une journée de congé au bord de la piscine.

Selena a également créé la commotion avec des polaroïds du 4th of July, la fête nationale américaine, avec sa meilleure amie du milieu, une certaine Taylor Swift.

Malgré certaines controverses pour la chanteuse de Kill'em with kindness, on rêve d'avoir des amitiés comme les siennes!

À VOIR: Camila Cabello s'éclate en sous-vêtement de dentelle à Paris