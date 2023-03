Cette longueur de cheveux serait quétaine selon «TikTok»

Après les cheveux blonds et les jeans skinny, la Génération Z s’attaque désormais... aux cheveux longs! Eh oui, ils seraient, selon certaines, complètement passés de mode. On fait le point!

Des répercussions sur TikTok

La plate-forme est un véritable radar (et créateur) de tendances. L’utilisatrice Girl Boss Town (Robyn DelMonte) est reconnue pour son contenu mode et pour son flair pour les tendances. Dans sa dernière vidéo, elle est tranchante: les cheveux longs sont désormais cheugy (quétaine).

«Les filles cool ne vous parleront pas à moins que vos cheveux soient au-dessus de vos épaules», avance-t-elle sur TikTok.

Les cheveux longs sont là pour de bon!

Bien entendu, ce type de vidéo est à prendre avec un grain de sel. Est-ce que les cheveux longs sont complètement démodés? Bien sûr que non! Mais les cheveux courts ont sans contredit la cote et marquent notre penchant pour la mode et les dernières tendances.

On pourra toutefois voir une diminution des crinières hyper longues, style Raiponce, sur les tapis rouges et événements mondains hollywoodiens.

La tendance du bob chez les stars

Il faut dire que de nombreuses célébrités ont décidé de troquer leur longue crinière pour une coupe écourtée dans les dernières semaines. Emma Chamberlain, Hailey Bieber, Jenna Ortega : toutes ces filles cool portent les cheveux courts ces derniers temps.

Si vous pensiez vous couper les cheveux courts, 2023 est votre année!

