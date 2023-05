Cette huile virale qui fait pousser les cheveux est disponible sur Amazon

L’huile au romarin de Mielle n'est pas une nouveauté sur le marché de la beauté. Reconnu et utilisé par de nombreuses personnes qui ont les cheveux crépus et/ou texturés, ce produit est sur les tablettes de la pharmacie depuis des années, mais son succès a atteint des proportions inégalées en 2023.

Plusieurs utilisatrices TikTok se sont tournées vers le populaire réseau social pour montrer son résultat, créant un effet d'engouement instantané pour le produit. Alix Earle, notre BFF TikTok, en est fan.

Ce qui rend cette huile particulièrement attrayante est son mélange d’ingrédients conçus pour traiter le cuir chevelu sec et stimuler la pousse de cheveux.

Le romarin

L’huile essentielle de romarin est reconnue par les dermatologues pour aider à la pousse des cheveux. Une étude a révélé que ses propriétés offraient des résultats semblables à ceux du minoxidil.

La menthe

En plus de son effet rafraîchissant instantané sur le cuir chevelu, l’huile essentielle de menthe a des propriétés antimicrobiennes et antifongiques qui aident à traiter les irritations et pellicules.

Les huiles de plantes

L’huile de ricin, de jojoba, de noix de coco et de soja hydratent en profondeur les cheveux, des racines à la pointe, limitant les cassures et les pointes fourchues.

Cette huile de Mielle convient à tous les types de cheveux, comme les types frisés de 3A à 4C, les cheveux traités chimiquement, les cheveux tressés et ceux à faible ou haute porosité.

L’huile est offerte en pharmacie et en ligne sur Amazon.ca au coût de 23$ .

