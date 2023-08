Cette étampe crée des fausses taches de rousseur bluffantes

La lubie maquillage des taches de rousseur ne nous quitte plus. Cet outil sera votre meilleur allié pour des fausses taches réussies.

Vous avez peut-être essayé mille et une techniques présentées pour consteller votre visage de taches de rousseur, parfois sans succès. Cette fois, on vous présente l'outil qui vous créera le look «fausses taches de rousseur» à tout coup et qui fait sensation sur TikTok.

L'étampe à taches de rousseur crée la touche extra qui complète parfaitement le maquillage Strawberry girl, le look beauté du moment, et permet une application à point même pour les plus débutantes en la matière.

Vendue sur Amazon, à 18$, l'étampe à fausses taches de rousseur par Maykoo se présente avec un pot de produit en deux choix de teinte, soit marron clair et marron foncé, afin de créer de fausses taches réellement adaptées à votre carnation.

Courtoisie

L'utilisation de l'étampe est particulièrement simple et c'est ce qui en fait un indispensable dans la trousse à maquillage. Il suffit de tremper l'étampe dans le coussinet de produit et de tamponner les zones où vous désirez créer l'effet de taches. Par la suite, vous pouvez plus ou moins estomper le produit et fixer le tout avec une poudre.

Le tour est joué pour avoir des fausses taches de rousseur rêvées!

Tampon pour fausses taches de rousseur, 18$ sur Amazon

