Cette chemise quétaine est le morceau de l’été à voler à son père

La chemise à manches courtes est un essentiel de la garde-robe du papa en été, accompagnée de cargos zippés et sandales à velcros. Pour la saison chaude, on jette un coup d'oeil dans la penderie masculine et on magasine la chemise ample.

Hawaïenne, imprimée, colorée, la chemise à manches courtes est le passe-partout estival qui accompagnera toutes vos tenues. Elle peut être enfilée par-dessus vos basiques ou nouée sur vos robes les plus chics. C'est le moment d'aller fouiller dans la garde-robe paternelle. Tu peux également en trouver à ton goût en friperie ou parmis notre sélection ci-bas!

Voici quelques inspirations d'influenceuses québécoises pour porter la chemise à manches courtes.

1. Cassandra Bouchard

Par-dessus des basiques, avec un bermuda, voici un look d'aventures!

2. Livia Martin

L'ensemble jupe et haut coordonné est rythmé par la chemise à motifs, un look parfait pour les festivals.

3. Jessica Prudencio

La chemise légère en blanc se porte autant le week-end qu'en mode professionnel ou pour une soirée, selon les pièces qui l'accompagneront.

Pour embarquer dans la tendance, voici quelques chemises des plus stylées.

1. Chemise Resort Boyfriend oversized American Eagle - 59,95$

2. Chemise boutonnée en lin à manches courtes Dynamite - 59,95$

3. La chemise col ouvert imprimée Simons - 49$

4. Chemise popeline carrée Ardène - 25,52$

5. Chemise courte à imprimé floral Forever 21 - 17,50$

