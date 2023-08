Cette chanteuse est méconnaissable dans sa plus récente séance photo

Reconnaissez-vous cette célébrité? Elle nous a habitués à des looks beaucoup plus intrépides et sa plus récente séance photo est à s'y méprendre.

En une du magazine Vogue France, c'est une toute nouvelle facette de la méga star qui nous est présentée sous la lentille de Mert Alas, photographe de stars.

Sourcils décolorés et looks Haute couture dans la lignée Quiet Luxury, on peine à reconnaître la célèbre Dua Lipa. C'est pourtant bien elle!

Le concept de la séance photo était de montrer les dualités de Dua à la caméra. Pas de toute, c'est réussi. Le public a droit à un style bien plus neutre de Dua Lipa, alors qu'elle apparaît plus régulièrement avec des coloris vifs et des looks éclectiques.

On reconnaît toutefois l'icône de style dans toute sa splendeur. Celle qui célébrait son anniversaire le 22 août réussit à nous épater à travers ses talents de mannequinat.

Dua Lipa est surprenante à travers toutes ses facettes!

