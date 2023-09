Cet ingrédient miracle pour les cheveux et viral sur TikTok se trouverait dans vos armoires

On peut dire merci à TikTok pour les diverses astuces qui améliorent notre quotidien. Un ingrédient star vient changer notre routine capillaire grâce à sa popularité sur sa plateforme.

• À lire aussi: 5 tendances cheveux à surveiller pour l'automne 2023

• À lire aussi: Voici LE truc simple pour une chevelure vaguée de rêve

Adoré à la période automnale dans un latté à la citrouille épicée et aux fêtes dans de délicieux pains d'épices, le clou de girofle a bien plus comme bienfait que de satisfaire notre appétit. Récemment, l'épice gagne en popularité sur TikTok pour une chevelure digne de Raiponce.

Le clou de girofle et ses bienfaits

Dans la culture populaire, le clou de girofle et l'huile de clou de girofle sont notamment utilisés pour aider avec les maux de dents et les infections buccales. Ajouté à notre shampoing, le clou de girofle permettrait d'obtenir une chevelure plus saine et, comme plusieurs le souhaitent, stimulerait la pousse.

Les effets qu'aurait le clou de girofle sur notre chevelure seraient de lui conférer une croissance plus saine ainsi que le renforcement de la fibre capillaire. Les cheveux deviendraient plus brillants et plus souples au fil des utillisations, et ce grâce à ce que renferme le clou de girofle, soit de la vitamine E, du calcium et du magnésium, nutriments qui font plaisir à nos tignasses pendant que le parfum fait plaisir à nos sens.

Comment introduire le clou de girofle à son shampoing?

Introduire le clou de girofle à sa routine capillaire est plus accessible qu'on n'y croit et s'adapte à tous types de cheveux. Vous pouvez directement intégrer une huile de clou de girofle à un shampoing adapté à votre chevelure ou encore créer une infusion que vous mélangerez à votre shampoing par la suite ou que vous utiliserez en la vaporisant dans votre chevelure.

1. Faire chauffer de l'eau dans une casserole jusqu'à ce qu'elle soit tiède

2. Pendant que l'eau chauffe, écrasez les clous de girofle afin d'obtenir une poudre plus ou moins grossière et d'en libérer les arômes et huiles essentielles.

3. Laisser infuser durant environ 15 à 20 minutes pour permettre aux nutriments d'infuser.

4. Filtrer l'infusion de clous de girofle.

Idéalement, il est conseillé d'attendre 1 journée ou 2 avant d'utiliser votre eau infusée de clous de girofle. Par la suite, vous pourrez mélanger la concoction à votre shampoing à utiliser 1 à 2 fois par semaine pour ne pas excéder l'utilisation d'huiles essentielles sur votre cuir chevelu. Vous pouvez également utiliser le mélange dans une bouteille en vaporisateur que vous diffuserez sur vos racines avant de masser abondamment et rincer.

Pour une expérience aromatique augmentée et des bienfaits supplémentaires, vous pouvez expérimenter avec un ajout de romarin à votre infusion.

On vous conseille toutefois de tester la concoction aux clous de girofle sur une partie de votre peau avant d'en étaler sur votre cuir chevelu. Certaines personnes pourraient mal réagir à l'ingrédient en vedette.

À vous la longue chevelure brillante!

À VOIR: Dua Lipa dévoile ses fesses dans un microbikini qui ne couvre que le minimum