Faites vite, cet ensemble cadeau Sephora va s'envoler pour les fêtes

Pas besoin de chercher loin pour le cadeau idéal à déposer sous le sapin. L'ensemble des essentiels de chez Sephora contient des produits chouchous qui feront assurément plaisir.

Comme décrit par Sephora, l'ensemble est « parfaitement préparé avec neuf produits de maquillage et de soins pour la peau favoris ». On ne pourrait être plus d'accord! Il y a tout dans cette boîte cadeau pour une trousse de base à utiliser au quotidien et pour essayer des produits dont on entend tant parler.

Courtoisie

L'ensemble de 70$ a une valeur réelle de 235$. C'est un cadeau parfait pour découvrir plusieurs produits de qualité et plusieurs marques renommées à prix doux. Les yeux brilleront à la découverte des produits, dont trois sont offerts en plein format.

Voici ce que l'ensemble de maquillage essentiels comprend.

1. Cire coiffante fixatrice pour sourcils Brow Freeze d’Anastasia Beverly Hills - Format 0,42 oz/12,5 ml

Courtoisie

Cette cire sculptante transparente permet de moduler ses sourcils et offre une tenue qui dure toute la journée.



2. Sérum rehaussant les cils Grande LASH-MD de Grande Cosmetics - Format 0,02 oz/4 ml

Courtoisie

Les longs cils de rêve deviennent réalité avec ce sérum de Grande Cosmetics. Avec sa formulation de vitamines, de peptides et d'acides aminés, le produit offre un regard naturel aux cils plus fournis.



3. Mascara allongeant pur et sain Limitless Lash d’ILIA - Format 0,11 oz/3,5 ml

Courtoisie

Non seulement ce mascara d'Ilia offre un regard sans grumeaux et allongé, mais il a également une formule d'ingrédients naturels qui ravis. On retrouve dans la liste de l'arginine, du beurre de karité et de la cire d'abeille.



4. Brillant à lèvres enlumineur universel Gloss Bomb de Fenty Beauty by Rihanna - Format 0,15 oz/4,6 ml

Courtoisie

Ce brillant à lèvres offre un effet naturel et sexy. Le Gloss Bomb nourrit les lèvres et laisse un fini lumineux. Plusieurs personnes sont aussi envoûtées par l'odeur gourmande.



5. Mini palette Retro de Natasha Denona - Format 0,13 oz/4 ml

Courtoisie

Les couleurs rosées de cette mini palette sont sublimes et faciles à porter, alors que leur texture est luxueuse et confortable sur les yeux.



6. Vaporisateur fixateur de maquillage longue tenue All Nighter d’Urban Decay - Format 0,84 oz/25 ml

Courtoisie

Le vaporisateur culte qui fera tenir le maquillage du matin au soir s'intègre à merveille dans cet ensemble des essentiels. Vu depuis longtemps dans les vidéos YouTube des gurus beauté, les utilisateurs rachètent constamment ce produit phare de la marque.



7. Ligneur liquide hydrofuge végétalien Tattoo Liner de KVD Beauty - Format 0,1 oz/3 ml

Courtoisie

Le traceur est végane et est reconnu pour sa longue tenue. Le ligneur offre un traçage très précis qui plaît même aux plus novices en la matière.



8. Fard à joues liquide Soft Pinch de Rare Beauty by Selena Gomez - Format 0,02 oz/7 ml

Courtoisie

La marque de Selena Gomez se taille une place de choix dans les trousses beauté. Le fard à joues liquide crée un engouement en raison de sa pigmentation parfaite. Idéal pour un teint bonne mine.



9. Base adhérente Hydro de MILK MAKEUP - Format 0,33 oz /10 ml

Courtoisie

La formule gel à 94% d'origine naturelle est confortable et permet au fond de teint de rester en place toute la journée. La peau semble plus hydratée grâce à l'extrait de graine de cannabis dérivé du chanvre, l'acide hyaluronique, le niacinamide et eau d’aloès. La formule comprend également de l'extrait d'agave bleu pour créer une couche de base.

