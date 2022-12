Cet acteur québécois se joint à l'ultime saison de la série «Riverdale»

L'acteur qu'on a pu voir dans Le Chalet et Big Brother Célébrité se joint à la distribution de la populaire série Netflix pour la dernière saison.

C'est le comédien Karl Walcott qui a décroché un rôle récurrent dans la saison 7 de Riverdale. Il rejoindra donc Lili Reinhart, KJ Apa, Camila Mendes et tous les autres.

En ajout à sa publication, le comédien a écrit qu'«Il est vraiment plein de gratitude de joindre cette distribution merveilleuse et l'équipe de Riverdale saison 7».

Karl jouera le personnage de Clay Walker, un jeune homme studieux, artiste à ses heures, très ouvert d'esprit dans son art et sa sexualité. Le personnage viendra jouer un rôle important auprès de Kevin Keller, joué par Casey Cott.

L'annonce a créé une vague de commentaires élogieux pour Karl de la part de ses anciens coéquipiers de jeu de la série Le Chalet ainsi que de ses amis et ses abonnés.

La série Netflix Riverdale a débuté en 2017. Après 6 saisons où les histoires devenaient de plus en plus surréalistes et sombres, le diffuseur américain de la série, CW, a annoncé que la septième saison serait la dernière.

Cet ultime chapitre devrait être diffusé au printemps 2023.

