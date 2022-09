Cet acteur de Riverdale est condamné à la prison à vie pour meurtre

Un acteur de Riverdale est condamné à la prison à perpétuité. La sentence survient six mois après que l'acteur a plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré pour avoir tué sa mère.

L'acteur Ryan Grantham est connu pour avoir joué le rôle de Jeffery Augustine dans la série Riverdale. Ce personnage est responsable de la mort de Fred Andrews, joué par le regretté Luke Perry, qui survient autour de la saison 3. L'histoire de Ryan, 24 ans, dépasse toutefois la fiction.

Mercredi 21 septembre, Ryan Grantham a été condamné pour meurtre au second degré à Vancouver. L'acteur déchu s'était filmé en mars 2020 alors qu'il tirait sur sa mère qui jouait du piano. Dans les jours qui ont suivi, Ryan a chargé sa voiture de nombreuses armes et des cocktails Molotov dans le but de s’attaquer à Justin Trudeau à Rideau Hall, à Ottawa. Le jeune homme avait inscrit toutes ses intentions dans un journal.

L'histoire a fait les manchettes et on connaît maintenant le sort de Ryan Grantham. Celui-ci ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant 14 ans.

Un récit à glacer le sang!

