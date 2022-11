Ces trois signes astrologiques vont vivre une année 2023 de rêve

En cette fin d'année, nous avons les yeux rivés sur 2023. Tandis qu'on ne sait jamais vraiment ce que l'avenir nous réserve, certains vont se tourner vers l'astrologie pour y trouver quelques indices et éléments pour se guider.

Vers la fin de l'année, du 29 décembre au 18 janvier, Mercure entre en phase rétrograde. Heureusement, ça ne devrait pas trop bousculer notre quotidien. Au contraire, certains connaîtront dès le début de janvier une année de tous les possibles. Pour trois signes en particulier, soit deux signes d'air et un signe d'eau, l'année 2023 sera marquée par des manifestations de chance.

Découvrez pour quels natifs du zodiaque les astres seront particulièrement bien alignés.

De grands changements pour les Verseau

Du 21 janvier au 18 février

L'année à venir pourrait en être une de chamboulement pour les natifs de ce signe. Les Verseau auront des décisions à prendre concernant leur carrière, la réalisation d'un rêve, le démarrage d'un projet, qui sait? Pour 2023, les Verseau doivent prendre des décisions importantes, parfois vertigineuses, mais bénéfiques à long terme. De grandes étapes se dévoilent devant vous, par exemple un déménagement, un changement de domaine d'études, pour tourner la page sur ce qui vous coinçait en 2022. Osez essayer des choses qui pourront vous faire avancer. Ouvrez les bras au changement et il vous le rendra bien dans cette année riche en émotions.

Des opportunités en or pour les Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Dès le début de 2023, soyez attentifs à ce qui se met sur votre chemin. Ce sera positif. Toutefois, les Balance, vous avez quelques devoirs à faire d'ici la fin de l'année pour déployer vos ailes en 2023. D'ici janvier, prenez le temps d'établir des objectifs à atteindre et les étapes pour y arriver. Ces objectifs vous aideront à regarder vers l'avant et à cheminer au fil des mois. Ayez vos rêves en tête et poursuivez-les. Pour les Balance également, l'argent se fera abondant, mettez-en de côté pour profiter de vos accomplissements futurs sans soucis financiers. Les opportunités des natifs du signe Balance pourraient aussi bien être personnelles. Vous avez une confiance grandissante, foncez!

Des Cancer qui sortent de leur zone de confort

Du 21 juin au 22 juillet

Pour ce signe d'eau, 2023 sera une vague sur laquelle prendre son élan. Les Cancer, il vous est conseillé de plonger dans votre créativité. Votre occasion d'agir sera grande ouverte et vous vous épanouirez dans de nouveaux projets ou, encore, vous aurez une nouvelle manière de voir les choses. Votre chemin sera parsemé de petits et de grands accomplissements durant l'année. Vos réalisations pourraient se faire sur le plan personnel, comme en fermant un chapitre sur de vieux démons ou avec une rencontre importante, ou sur le plan professionnel, avec une augmentation, un nouveau poste ou une implication scolaire qui vous remplira de fierté.

