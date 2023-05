Ces sandales à moins de 20$ sur Amazon vous suivront tout l'été

On les a aperçues aux pieds de nombreuses vedettes, ces sandales à doubles brides qui font fureur depuis quelques années. Une version très abordable et surtout hyper confortable fait actuellement des vagues sur Amazon.

• À lire aussi: 5 couleurs de pédicure tendance pour l’été 2023

• À lire aussi: Cette robe virale sur TikTok est à prix mini sur Amazon

C’est que des modèles similaires peuvent coûter des centaines de dollars, or, celui le plus vendu du site transactionnel en coûte moins de 20!

via amazon

Les sandales Bensorts, légères comme tout, comprennent une semelle assez dense, d’un pouce et demi de hauteur, qui crée un effet de rebond à chacun de nos pas. Les chocs sont amortis et on a l’impression de porter à nos pieds de petits nuages. Quelques utilisateurs comparent la sensation comme un matelas à mousse mémoire... mais pour nos pieds!

via amazon

Le matériel, de l’éthylène-acétate de vinyle unique, enrobe le pied tout en évitant les sensations de frottement trop familières avec ce type de sandales. Comme la bride est ajustable, elles ne quitteront pas nos petons de façon accidentelle et sont idéales pour les pieds larges qui ont besoin de plus d’espace.

via amazon

Pour celles qui ont un sens du style aiguisé, pas besoin de le sacrifier, puisque le modèle est offert dans une foule de coloris, de neutres à éclatés. Le style oversized que confère la chaussure est également intéressant et unique!

via amazon

Les sandales peuvent autant nous accompagner dans nos activités de tous les jours à l’extérieur comme se transformer en chaussure de maison afin d’avoir une arche de pieds bien supportée!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s