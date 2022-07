Ces 10 robes virales sur TikTok sont vendues moins de 60$ sur Amazon

TikTok est désormais un chef de file pour les tendances à adopter. Ces robes testées et approuvées par les TikTokeuses sont offertes sur Amazon.

La plateforme de courtes vidéos est devenue un incontournable pour savoir ce qui est tendance sur la Toile. Maintenant, plusieurs font leurs recherches sur TikTok et Instagram plutôt que sur le classique Google. On peut donc s'y fier pour connaître les tendances les plus populaires du moment et avoir des références mode et beauté.

Prix doux, sexy à souhait et faciles à adopter selon son style, quelques robes sortent du lot sur les réseaux sociaux, et on a tout de suite envie de les commander.

Voici 10 robes à dénicher sur Amazon et qui sont virales sur TikTok

1) Robe longue sans bretelles avec découpes et dos nu pour femme, 26$

Sans contredit LA robe la plus populaire cet été. Avec ses blocs de couleurs et ses découpes, elle a tout pour remonter votre moral! On comprend pourquoi elle est virale.

Acheter ici

2) Minirobe sexy ajourée en tricot à manches longues et dos nu, 34$

De plus en plus, vous verrez passer cette robe dans votre fil de vidéos. Sexy, colorée, à tendance bohème avec le tricot, elle fait de l'effet.

Acheter ici

3) Robe en tricot avec bretelles spaghetti, découpes et dos nu, 26$

Cette robe-ci était la robe de choix de l'été 2022. Elle continue de faire sensation: beaucoup l'ont adoptée. Comme elle est offerte en plusieurs couleurs, longueurs et longueurs de manches, on trouvera celle qui nous fait rêver.

Acheter ici

4) Robe à manches courtes et découpes, 46$

On aime le coloris et le style très 2000 des coutures apparentes.



Acheter ici

5) Robe longue en tricot avec torsade sur le devant pour femme, 39$

La robe parfaite pour une soirée romantique, avec chaussures et accessoires délicats, ou pour les journées en ville avec une paire de baskets.

Acheter ici

6) Robe à manche unique, 56$

Manche unique, motifs fleuris, cette robe a ce qu'il faut pour une séance photo dans un champ de fleurs ou pour un pique-nique au parc.

Acheter ici

7) Robe moulante imprimée en tricot, 25$

Après le succès de sa comparse, la robe de tricot verte à motifs psychédéliques, celle-ci, à motifs fleuris simplistes et avec fente, est parfaite pour les jours où vous ne savez pas quoi enfiler.

Acheter ici

8) Robe débardeur moulante à imprimé tie-dye, 20$

La robe dupe de Kendall Jenner continue de faire des flammèches. On l'adopte également!

Acheter ici

9) Minirobe à découpes pour femme avec bretelles et dorures, 26$

TikTok présente... votre prochaine tenue de festival. On dit merci!

Acheter ici

10) Robe bohème à manches bouffantes, 45$

La robe romantique qui convient autant à une sortie en amoureux qu'à un BBQ en famille. Le style cottagecore est encore en vogue.

Acheter ici

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos

s