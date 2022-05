Ces 15 robes dignes de Bridgerton seront parfaites pour l’été

Corsets, tissus luxueux, imprimés de fleurs, détails délicats, on compte bien amener la mode Bridgerton dans notre garde-robe estivale. Voici des robes parfaites pour se sentir comme une lady!

Tout comme le dernier thème du MET Gala, Guilded Glamour, l'opulence et les clins d'oeil d'antan sont à l'honneur dans une garde-robe d'inspiration de l'époque Victorienne. On y ajoute du Regencycore et on a notre rotation de robes estivales.

Coups d'oeil sur 15 robes à la Bridgerton dans lesquelles passer l'été.

1. Robe longue à manches bouffantes et motif floral American Eagle - 74,95$

2. Robe Kimberly de Sunday Best chez Aritzia - 98$

3. Robe en dentelle ajourée Amazon - 38$

4. Robe maxi fleurie à corsage paysan Ardène - 31,92$

5. Robe manches longues imprimé floral Aubainerie - 40$

6. Robe soleil à attache fleurie pourpre Urban Planet - 17,99$

7. Robe bustier champs de fleurs Simons - 99$

8. Robe bustier évasée Garage - 46,95$

9. Robe maxi froncée Dynamite - 69,95$

10. Robe mini à manches longues Pretty Little Thing - 100$

11. Robe maxi croisée florale Simons - 69$

12. Robe à pinces imprimé fleuri Uniqlo - 49,90$

13. Robe en lyocell mélangé H&M - 50$

14. Minirobe à fleurs devant froncé American Eagle - 49,95$

15. Robe paysanne midi ajourée Ardène - 31,92$

Ne manque plus qu'à aller au Bal Bridgerton!

