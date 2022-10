Les vedettes que l'on voit à l'écran ou sur scène sont souvent gâtées par la nature. Pour plusieurs d'entre eux, les gênes sont fortes dans la famille.

Dans la plupart des cas, les frères et soeurs suivent le même chemin, en perçant dans le cinéma ou encore dans le mannequinat. Des métiers qui ne sont pas surprenants quand on les regarde. Pour d'autres de la même fratrie que les célébrités, ils préfèrent vivre une vie plus tranquille.

Voici 21 célébrités qui ont des frères et soeurs sexy.

1. Zac Efron

Le petit frère de Zac s'appelle Dylan. Les deux frères ont quatre ans de différence. Dylan aurait été mannequin à temps partiel et a gradué de l'Université d'État polytechnique de Californie avec un baccalauréat en sciences économiques. Dylan a plus de 793 k abonnés sur Instagram qui suivent ces aventures en plein air.

2. Gigi et Bella Hadid

Les soeurs Hadid ont un frère, Anwar. Celui-ci se retrouve dans la liste puisque ses deux soeurs sont beaucoup plus présentent sur la scène médiatique. Anwar est un ancien mannequin. Le jeune homme de 23 ans fait maintenant de la musique. Il est connu pour avoir eu des relations amoureuses célèbres, avec Dua Lipa et Kendall Jenner.

3. Emma Watson

Emma a trois frères et soeurs, dont Alex, qui aura 30 ans en décembre. Le petit frère de l'interprète d'Hermione a fait quelques campagnes de publicité pour la marque Burberry avec sa célèbre soeur et depuis, il a eu plusieurs contrats de mannequinat. Les gènes Watson sont puissants.

4. Taylor Swift

Taylor Swift est celle dont on entend le plus parler dans sa famille. Toutefois, son frère est digne de mention. Austin Kinglsey Swift, 30 ans, est acteur et producteur. On a pu le voir dans les films Live By Night et I.T.

5. Kaia Gerber

La mannequin Kaia Gerber a un frère, Presley. Ayant une mère mannequin internationale et un père homme d'affaires plutôt beau, Presley a gagné le gros lot de la génétique. Le jeune homme de 23 ans a aussi signé avec une agence de mannequinat.

6. Rihanna

Rihanna a quelques frères et une soeur, dont Rajad, 26 ans. Le jeune homme est papa de deux enfants avec une artiste-musicienne, Nora.

7. Victoria Justice

La soeur de Victoria Justice est Madison Reed, 26 ans. Celle-ci est actrice, influenceuse et mannequin.

8. Les frères Jonas

On connaît les Jonas Brother, mais le boys band a un quatrième membre dans sa fratrie, Frankie. Il est bien connu, mais moins que ses frères. Le cadet vient tout juste de fêter son 21e anniversaire.

9. Harry Styles

La soeur d'Harry se prénomme Gemma et elle a 31 ans. Son frère soulève les foules et elle soulève la curiosité. Fort probablement grâce à la popularité de son frère, elle a elle-même 8.9 millions d'abonnés sur Instagram. Ils ont posé ensemble pour le Vogue américain.

10. Ansel Elgort

On a commencé à aimer Ansel Elgort alors qu'il jouait Augustus dans Nos Étoiles Contraires. Ansel a un frère et une soeur et bonne nouvelle, ils se ressemblent! Warren Elgort a 31 ans et est réalisateur de films.

11. Dua Lipa

La chanteuse est magnifique, sa soeur mannequin aussi. Rina Lipa a 21 ans. La génétique est forte dans cette famille!

12. Shay Mitchell

La magnifique interprète d'Emily de Pretty Little Liars a un frère, Sean Mitchell. Il est plus jeune qu'elle et bien heureusement pour nos yeux, ils se ressemblent.

13. Lana Del Rey

Lana, de son vrai nom Elizabeth, a un frère et une soeur. Charlie a 29 ans et Caroline, qui répond au surnom de Chuck, a 34 ans. Le trio familial en jette avec sa génétique!

14. Bella Thorne

Bella est le membre de sa famille qui la plus grande notoriété. Ses 3 frère et soeurs ont aussi obtenu uelques rôles et ont aussi une certaine célébrité, Dani, Kaili et Remy Thorne. La ressemblance entre Bella et Dani est particulièrement marquante.

15. Hailey Bieber

Hailey Baldwin, maintenant Bieber, a une grande soeur. Alaia Baldwin est mannequin elle aussi, ainsi qu'activiste pour la sensibilisation à l'endométriose. Alaia est maman d'une petite fille.

16. Vanessa Hudgens

Stella Hudgens a sept ans de différence avec sa grande soeur, Vanessa. Les deux ont toutefois de forts airs de famille et sont très proches. Stella est influenceuse, elle a 1 million d'abonnés sur Instagram.

17. Daisy Ridley

On a l'impression de voir triple avec la famille Ridley. L'aînée, Sophia, est guérisseuse Reiki, et la benjamine, Kika-Rose, est mannequin.

18. Chloë Grace Moretz

Chloë, 25 ans, a quatre frères, tous plus âgés qu'elle, mais tous aussi charmants. Ethan, Colin, Trevor Duke et Brandon. Ça fait de beaux portraits de famille.

19. Shailene Woodley

L'actrice de Divergence a un frère, Tanner. Celui-ci est plus jeune que Shailene et poursuit une carrière d'acteur à son tour.

20. Demi Lovato

Demi a trois soeurs. La plus jeune de la lignée, Madison, a été connue dans une série télévisée, Beautés Désespérées. Les quatre soeurs sont dans la première rangée.

21. Millie Bobby Brown

Millie a un frère, Charlie, une soeur, Paige, tous les deux plus âgés, ainsi qu'une petite soeur, Ava. Très peu d'infos sont disponibles à leur sujet, mais on n'hésite pas à le mettre dans cette liste.

