Ces «biker shorts» adorés de TikTok sont à 20% de rabais aujourd'hui seulement

Les jours Prime Day d'Amazon sont arrivés et c'est le moment parfait pour remplir notre panier des essentiels dont on ne saurait plus se passer.

Parmi ceux-ci, on a toujours une paire de biker shorts, cuissards pour les intimes, sous la main question de se motiver à l'entrainement, créer un look d'enfer pour rejoindre les copines ou encore pour porter sous nos robes afin d'éviter le frottement des cuisses et se donner une tenue confortable. TikTok s'arrache ces cuissards et l'on fait nos provisions à notre tour.

Nos cuissards favoris, les plus confortables de tous, sont à rabais pour un temps plus que limité à l'occasion des jours Prime Day d'Amazon. Habituellement offerts à 33$ la paire, les cuissards Sunzel taille haute pour femme sans couture et doux sont en solde à 26,39$, soit avec un rabais de 20%.

Les biker shorts Sunzel sont faits d'un matériau à la douceur incomparable et resteront tout de même en place durant votre entrainement ou votre journée. Vous pourrez faire vos activités sans vous soucier que le cuissard glisse ou soit inconfortable.

Avec autant de commentaires positifs et de couleurs offertes pour ces cuissards, on ajoute vite une paire, ou deux (ou trois, on ne juge pas!) dans notre panier.

Sunzel Short de motard taille haute pour femme sans couture et doux, 26,39$ sur Amazon

