Ce type de sandales très «basic» et vraiment pas cher est tendance cet été!

Si vous pensiez que les gougounes étaient simplement réservées pour la plage, détrompez-vous : ce type de sandale fait un retour marqué dans le monde de la mode.

Eh oui, les flips-flops ne sont plus réservés pour les week-ends à Old Orchard ou la douche au camping. On les porte avec nos outfits chics ou encore ceux plus simples. Mais la chose à retenir ici c’est qu’elles sont appropriées dans une panoplie de situations et portées comme un véritable élément mode, plutôt que pour leur côté pratique.

On se souvient toutes du bruit désagréable que fait ce type de chaussures (d’où le nom flip-flop) et c’est immanquable, dès qu’on porte des tongs, notre ensemble devient immédiatement moins chic...

Toutefois, on aime que cette tendance soit VRAIMENT accessible. On peut trouver des «gougounes» dans tous les magasins, même ceux à 1 $.

Pour ce qui est des couleurs à privilégier, plusieurs amatrices de mode choisissent le noir classique, mais aussi les couleurs tendance de 2019, comme le vert néon et le jaune canari.

Les plus audacieuses choisiront même le modèle à talons hauts...

Une chose est certaine, cette tendance ne demande pas un gros investissement et elle est quand même pratique: même si on devient tannée de porter nos gougounes tous les jours, elles peuvent toujours être utilisées lors de notre prochaine escapade à la plage !