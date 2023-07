La reine Gen Z de TikTok Alix Earle serait en couple et voici avec qui

Notre meilleure amie virtuelle ne serait plus un coeur à prendre. La célébrité TikTok Alix Earle aurait été vue entichée d'une personnalité sportive.

2,8 millions d'abonnés sur Instagram, 5,5 millions de fans sur TikTok et un seul homme dans sa vie, Alix Earle serait en amour! L'élu de son coeur serait le joueur de football américain Braxton Berrios et leur amour naissant commence à la suite d'une controverse pour le sportif.

Braxton Berrios et Alix Earle ont laissé quelques indices de leur relation sur les réseaux sociaux, sans rendre le tout officiel. Dans la vidéo TikTok d'Alix, on peut les voir enlacés dans un moment qui semble bien plus qu'amical.

Toutefois, il y a une ombre au tableau pour les nouveaux tourtereaux. Braxton Berrios a été publiquement pointé du doigt par son ancienne compagne Sophia Culpo, avec qui il a été pendant deux ans, pour tromperie... avec Alix. Sophia a fait quelques commentaires sur TikTok, supprimés depuis, adressant le triangle amoureux.

Les deux ne seraient plus ensemble depuis janvier dernier, laissant toute la place au couple Earle-Berrios.

On souhaite du bonheur aux nouveaux tourtereaux!

